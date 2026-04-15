Se viene una seguidilla de conjunciones planetarias y una lluvia de meteoros visibles desde Uruguay: mirá cuándo

El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) divulgó una serie de eventos astronómicos visibles desde Uruguay durante la segunda quincena de abril, con conjunciones planetarias, una lluvia de meteoros y fases lunares que se pueden seguir a simple vista.

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Los planetas protagonizan el cielo del 19 y el 20 El sábado 19 se abre una ventana de dos días con varios planetas reunidos en el cielo en distintos horarios. Esa noche, Luna, Venus y las Pléyades convergen al oeste desde las 19, pero la observación es breve: el trío desaparece poco después de la puesta del Sol. En la madrugada del mismo día, Marte y Saturno se encuentran al este y se pueden ver desde las 5:45 hasta poco antes del amanecer.

El 20 la conjunción se amplía: Mercurio se suma a Marte y Saturno en el cielo oriental, nuevamente desde las 5:45 hasta el alba. En astronomía, una conjunción es el momento en que dos o más astros aparecen muy próximos entre sí desde la perspectiva terrestre.

Líridas, Júpiter y el cierre del mes El 22 de abril coinciden dos fenómenos. Al noroeste, Luna, Júpiter y Pólux —la estrella más brillante de Géminis— estarán visibles desde las 18:30 hasta la puesta de ambos astros. Esa misma noche marca el pico de las Líridas, una lluvia de meteoros que en condiciones ideales puede alcanzar hasta 18 meteoros por hora.