Se viene una seguidilla de conjunciones planetarias y una lluvia de meteoros visibles desde Uruguay: mirá cuándo

El Observatorio Astronómico Los Molinos (OALM) divulgó una serie de eventos astronómicos visibles desde Uruguay durante la segunda quincena de abril, con conjunciones planetarias, una lluvia de meteoros y fases lunares que se pueden seguir a simple vista.
Los planetas protagonizan el cielo del 19 y el 20
El sábado 19 se abre una ventana de dos días con varios planetas reunidos en el cielo en distintos horarios. Esa noche, Luna, Venus y las Pléyades convergen al oeste desde las 19, pero la observación es breve: el trío desaparece poco después de la puesta del Sol. En la madrugada del mismo día, Marte y Saturno se encuentran al este y se pueden ver desde las 5:45 hasta poco antes del amanecer.
El 20 la conjunción se amplía: Mercurio se suma a Marte y Saturno en el cielo oriental, nuevamente desde las 5:45 hasta el alba. En astronomía, una conjunción es el momento en que dos o más astros aparecen muy próximos entre sí desde la perspectiva terrestre.
Líridas, Júpiter y el cierre del mes
El 22 de abril coinciden dos fenómenos. Al noroeste, Luna, Júpiter y Pólux —la estrella más brillante de Géminis— estarán visibles desde las 18:30 hasta la puesta de ambos astros. Esa misma noche marca el pico de las Líridas, una lluvia de meteoros que en condiciones ideales puede alcanzar hasta 18 meteoros por hora.
El 23 se produce el cuarto creciente, la fase en que la Luna muestra exactamente la mitad de su disco iluminado.
El mes cierra el 29 con la conjunción de Luna y Spica, la estrella más brillante de Virgo, visible al este desde las 18:30 y durante el resto de la noche.