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WhatsApp lanza el emoji de la pelota del Mundial 2026

El ícono está disponible en la plataforma de mensajería y se activa escribiendo "balón" en el buscador de emojis

5 de junio de 2026 10:35 hs
Trionda, la pelota del Mundial 2026

Trionda, la pelota del Mundial 2026

Foto: AFP

WhatsApp y FIFA lanzaron un emoji del balón de fútbol exclusivo para el Mundial 2026, disponible en la app de mensajería.

El ícono puede activarse directamente en las conversaciones escribiendo la palabra "balón" o "pelota" usando el buscador de emojis nativos de la aplicación.

El nuevo emoji aparece automáticamente en todas las versiones actualizadas de WhatsApp. Para acceder a él, basta abrir una conversación, hacer clic en el botón de emojis y buscar la palabra o desplazarse entre las opciones disponibles.

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También es posible escribir la palabra directamente en el chat y seleccionar el ícono cuando aparezca en las sugerencias. El emoji está integrado con los servidores de WhatsApp y no requiere descarga adicional ni activación manual.

La integración responde a la estrategia conjunta entre FIFA y WhatsApp para potenciar la presencia del Mundial 2026 en las plataformas de comunicación digital.

Según confirmó la organización del torneo, el objetivo es que los aficionados tengan herramientas nativas para expresar su entusiasmo durante los partidos.

Este tipo de iniciativas son cada vez más comunes entre torneos deportivos globales y aplicaciones de mensajería, que buscan captar atención en tiempo real durante los eventos.

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