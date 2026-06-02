WhatsApp detectará estafas en los chats: así funciona el nuevo aviso

La aplicación de mensajería de Meta, WhatsApp, prepara una actualización de seguridad sin precedentes para combatir el fraude . Se trata de una nueva función que alertará automáticamente cuando un mensaje recibido desde un número desconocido tenga características sospechosas, todo sin comprometer la privacidad de la conversación.

El hallazgo fue confirmado en las últimas horas por el portal especializado WABetaInfo, tras analizar el código de la versión beta 2.26.22.2 para Android. La herramienta, denominada internamente como " Scam Alert " (Alerta de estafa), busca frenar el aumento de suplantaciones de identidad y engaños financieros.

El sistema operará de forma preventiva ante contactos no guardados en la agenda. Cuando el software identifique patrones típicos de fraude, como enlaces dudosos o solicitudes urgentes, desplegará un cartel visual dentro de la pantalla.

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El mensaje indicará claramente que el contenido podría ser una estafa. A partir de ese momento, la aplicación no bloqueará la interacción por su cuenta, sino que dejará la decisión final en manos de la persona que recibe el texto.

Qué pasa con la privacidad de los mensajes

La principal interrogante ante este tipo de filtros es si la empresa accede al contenido de las conversaciones. Según los datos técnicos revelados, el análisis se realizará de forma local en el propio teléfono móvil.

Esto significa que los mensajes no se enviarán a los servidores de Meta para su revisión. El cifrado de extremo a extremo se mantendrá intacto, garantizando que nadie externo pueda leer los textos o escuchar los audios.

El paso a paso para gestionar una alerta

Aunque la función todavía se encuentra en fase de desarrollo y llegará en futuras actualizaciones, la interfaz filtrada muestra exactamente qué hacer cuando aparezca el aviso en pantalla: