Ingeniera de Google enfrenta acusación por usar información confidencial en apuestas

Michele Spagnuolo, ingeniera de Google con más de 12 años en la empresa, fue acusada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de usar información comercial confidencial para obtener ganancias de 1,2 millones de dólares en operaciones en Polymarket, una plataforma de apuestas.

El caso devela un riesgo laboral para empleados de grandes empresas tecnológicas: el acceso a datos internos privilegiados puede convertirse en un instrumento para delitos que las autoridades rastrean con mayor rigor.

Spagnuolo utilizaba el nombre de usuario "AlphaRaccoon" en Polymarket, donde apostó más de 2,7 millones de dólares en eventos relacionados con la campaña "Año 2025 en búsquedas" de Google, informó el portal TechCrunch.

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Según la denuncia, accedió a datos internos y confidenciales de Google Search sobre las celebridades más buscadas para fundamentar esas apuestas.

Lo relevante aquí es que Spagnuolo no robó información. Utilizó una herramienta disponible para todos los empleados de Google para acceder a material de marketing, pero lo hizo con un propósito que viola políticas internas y leyes federales. Google confirmó en un comunicado que "el empleado accedió a nuestro material de marketing utilizando una herramienta disponible para todos los empleados, pero usar información confidencial para realizar apuestas constituye una grave infracción de nuestras políticas".

La compañía suspendió al empleado y dijo que "tomaremos las medidas oportunas".

Jay Clayton, fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, fue claro en la acusación: "Spagnuolo violó sus obligaciones con su empleador y utilizó información comercial confidencial de Google para obtener más de 1,2 millones de dólares en ganancias comerciales en Polymarket".

El patrón emergente: insider trading en prediction markets

Este caso no es aislado. Hace poco, el Departamento de Justicia acusó a un soldado del ejército estadounidense de supuestamente utilizar información privilegiada sobre operaciones militares estadounidenses para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y ganar 400.000 dólares en Polymarket.

Polymarket colaboró en ambos casos. Un portavoz de la plataforma declaró a TechCrunch que "es la única plataforma de predicción hasta la fecha cuya cooperación ha derivado en acusaciones de uso de información privilegiada en Estados Unidos". Polymarket destacó que "el comercio basado en blockchain es transparente, rastreable y los actores malintencionados dejan rastro".

Para empleados de big tech, el riesgo está claro: tener acceso a información confidencial —ya sea datos de búsquedas, planes comerciales, operaciones futuras— no es una oportunidad para obtener ventajas en mercados descentralizados, sino un deber de confidencialidad que las autoridades de ahora investigan con mayor atención.

Las plataformas de predicción, lejos de ser espacios opacos, son rastreables tanto para la regulación como para los investigadores federales.