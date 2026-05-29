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WhatsApp ahora realiza resúmenes de documentos con IA | Cómo activar la función paso a paso

Con esta mejora, los usuarios podrán cargar archivos directamente en la ventana de chat. La aplicación ofrecerá asistencia o análisis basados en la información específica.

29 de mayo de 2026 10:56 hs
Resumidor de textos IA de WhatsApp

Resumidor de textos IA de WhatsApp

WhatsAapp habilitó una de las herramientas más esperadas para su asistente de Inteligencia artificial (IA): la versión beta para Android permite enviar documentos directamente a Meta AI para que los analice o procese en segundos.

La novedad fue descubierta en la actualización 2.26.21.6 por el portal especializado WABetaInfo. Hasta ahora, la interacción con el chatbot de la aplicación estaba limitada principalmente a texto e imágenes.

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WhatsApp

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Con esta mejora, los usuarios podrán cargar archivos directamente en la ventana de chat. La IA recibe el documento y ofrece asistencia, resúmenes o análisis basados en esa información específica.

Paso a paso: cómo activar el análisis de documentos por WhatsApp con Meta IA

  • Abrí el chat de Meta AI: Entrar a la aplicación de WhatsApp y buscar la conversación con el asistente virtual.
  • Tocá el ícono de adjuntar: Presionar el clip que aparece junto a la barra de texto en la parte inferior de la pantalla.
  • Elegí la opción Documentos: Seleccionar el archivo que se quiere analizar desde el almacenamiento del celular. También se podrá compartir directamente desde el explorador de archivos del equipo.
  • Hacé tu consulta: Enviar el documento y pedir a la inteligencia artificial la asistencia necesaria sobre el texto.

¿Quiénes pueden acceder a la herramienta para analizar documentos por WhatsApp con Meta IA?

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WhatsApp

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Por el momento, la función se encuentra en fase de prueba y solo está disponible para un grupo reducido de usuarios. Según WABetaInfo, quienes estén inscriptos en el programa beta de Google Play son los primeros en recibirla.

Se espera que en las próximas semanas Meta despliegue esta capacidad de forma global, para que todos los usuarios puedan interactuar de manera más flexible con el asistente.

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