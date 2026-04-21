Meta vigilará el mouse, los clics y las teclas de sus empleados para entrenar a la IA

Meta instalará un software en las computadoras de sus empleados para registrar cada movimiento del mouse, clic y pulsación de teclado , con el objetivo de usar esos datos para entrenar a sus modelos de inteligencia artificial, según informó Reuters este martes en base a memorandos internos de la compañía.

La herramienta se llama Model Capability Initiative (MCI) y fue anunciada a los empleados en Estados Unidos a través de memorandos internos. Correrá sobre una lista de aplicaciones y sitios web vinculados al trabajo y, además, tomará capturas de pantalla ocasionales para darle contexto a los datos que recopile, según detalló Reuters.

La iniciativa apunta a mejorar a los modelos de IA en áreas donde todavía tienen dificultades para replicar el comportamiento humano frente a una computadora, como elegir opciones en menús desplegables o usar atajos de teclado. "Aquí es donde todos los empleados de Meta pueden ayudar a que nuestros modelos mejoren simplemente realizando su trabajo diario", dice el memorando citado por la agencia.

El anuncio se dio un día después de que el director de tecnología de Meta, Andrew Bosworth , comunicara internamente que la empresa intensificará la recolección de datos como parte de su estrategia AI for Work, ahora rebautizada como Agent Transformation Accelerator (ATA) . Bosworth señaló que Meta será "rigurosa" en "recopilar datos y evaluaciones de todos los tipos de interacciones que tenemos en el transcurso de nuestro trabajo", según Reuters.

Qué dice Meta sobre la privacidad de sus empleados

Andy Stone, vocero de Meta, confirmó a Reuters que los datos del MCI alimentarán ese esfuerzo más amplio. Stone aseguró que la información recopilada no se usará para evaluaciones de desempeño ni para ningún otro propósito fuera del entrenamiento de los modelos, y dijo que hay "medidas de seguridad" para proteger el "contenido sensible", sin precisar qué tipo de datos quedan excluidos.

"Si estamos creando agentes para ayudar a las personas a completar tareas cotidianas usando computadoras, nuestros modelos necesitan ejemplos reales de cómo las personas las usan en la práctica: movimientos del ratón, clics en botones y navegación por menús desplegables", explicó Stone, según Reuters.

La medida se da en paralelo a una reforma más amplia de la fuerza laboral de la compañía en torno a la IA. Meta planea despedir al 10% de su plantilla a nivel global a partir del 20 de mayo y prevé recortes adicionales a fines de año. En los memos internos, Bosworth describió una visión en la que los agentes de IA hacen "la mayor parte del trabajo" y los humanos pasan a "dirigirlos, supervisarlos y ayudarlos a mejorar".