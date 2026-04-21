Estudiantes del Colegio y Liceo Sagrada Familia representarán a Uruguay en una competencia internacional de robótica en Estados Unidos

Un grupo de estudiantes que integran el equipo de robótica "Guardianes de la Aguada" del Colegio y Liceo Sagrada Familia viajarán a Estados Unidos para participar y representar a Uruguay en el FIRST Championship – World Festival , una de las competencias internacionales educativas más importantes del mundo.

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La instancia se desarrollará del 29 de abril al 2 de mayo de 2026 en Houston y reúne a equipos de distintos países en torno a la innovación, la ciencia y el trabajo en equipo.

Está previsto que los jóvenes partan rumbo al país norteamericano el próximo lunes .

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La participación de los estudiantes en el festival será la primera para un equipo formado por alumnos de Montevideo .

Para ganarse su lugar en la competencia, los "Guardianes de la Aguada" compitieron en las Olimpiadas de Robótica de Ceibal 2025, donde obtuvieron el primer puesto en FIRST LEGO League Challenge y en el Juego del Robot.

Gracias a estas dos victorias, al equipo se le otorgó la distinción de representar a Uruguay en Estados Unidos.

La participación en el mundial es el premio que Ceibal otorga cada año al equipo que se consagra con el primer puesto en la categoría.

Guardianes de la Aguada es un equipo integrado por seis estudiantes del Colegio y Liceo Sagrada Familia que trabajaron en el proyecto desde mayo de 2025.

El equipo está formado por los alumnos Inés Medina, Sofía Pintos, Luis Guerra, Emma Cánepa, Agustina Pullol, Guillermina Baldovi y los profesores Thiago Toranza y Daniel Karvelis.

En Houston, el equipo deberá presentar su proyecto de innovación Rosetta, una app educativa con realidad aumentada orientada a difundir la arqueología y acercarla al público general.

Además de la aplicación, los estudiantes deberán poner a prueba su robot en los desafíos técnicos de la categoría.

Durante una partida de dos minutos y medio, el equipo debe lograr que su autómata complete distintas misiones sobre un tablero estándar, sumando puntaje por cada objetivo superado.

En YouTube, el equipo de Guardianes de la Aguada divulgó un video con la versión final del robot que será usado en el desafío.