Inauguran residencia universitaria en Paysandú: inversión de US$ 6 millones para alojar a 140 estudiantes

La Intendencia de Paysandú inauguró oficialmente este lunes la nueva residencia universitaria que permitirá alojar a 140 estudiantes del departamento. El proyecto representó una inversión de US$ 6 millones , según informó la comuna.

Durante el acto, el intendente departamental Nicolás Olivera destacó el valor estratégico de la edificación: "El futuro no se espera, el futuro no se improvisa, el futuro se construye" , afirmó.

El edificio, de más de 3.000 metros cuadrados, combina la remodelación de antiguas instalaciones de la Dirección de Vialidad con una nueva estructura de cinco niveles .

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La residencia incluye: acondicionamiento térmico centralizado, wifi, ascensor, cámaras de videovigilancia, espacios de estudio, salas comunes, comedor, lavandería, azotea con área de estudio, balcón con vista al río, energía solar y áreas verdes recreativas .

Además, el espacio cuenta con dormitorios equipados y espacios de convivencia pensados para la vida estudiantil.

El director de la Unidad Técnica de Proyectos y Diseño, Diego Belvisi, subrayó que el edificio "cumple con los estándares más altos de calidad, eficiencia y sostenibilidad".

La residencia se integra a un proyecto más amplio que incluye la construcción de un campus universitario con una inversión adicional de US$ 26 millones.

"Es un lugar maravilloso. Quién tuviera la dicha de venir a estudiar en un lugar con las prestaciones que tiene esta residencia, frente al río, en un lugar privilegiado por la naturaleza", destacó Olivera.

Tras esto y en otro momento, el intendente destacó que la iniciativa está enmarcada en un momento de cambios en el departamento en cuanto al "aporte del conocimiento".

"Una vaca en 1950 en comparación con 2026 hoy da un 25 % más de producción. La misma vaca en el mismo espacio. La producción agrícola se triplicó. Y hay una sola forma de explicar por qué se dan esos crecimientos en materia de productividad. Por el aporte de conocimiento. No es que Uruguay decidió que los pastos crezcan más rápidos, ni que los granos crezcan más prósperos a partir de solamente esperar la lluvia y la bendición del clima. Hay conocimiento puesto ahí. Y eso es hoy lo que nos interpela", señaló.

En esa línea, destacó el crecimiento sostenido de la matrícula terciaria y el rol de instituciones como la Universidad de la República y la UTEC.

La directora de Promoción Social, Guadalupe Caballero, indicó que actualmente unos 7.000 estudiantes eligen Paysandú para formarse, incluso provenientes de otros países.

En referencia a la calidad de la nueva residencia, Caballero recordó una publicación en redes sociales de un alumno de Mereces que vive en la residencia: "Residencia universitaria, hotel cinco estrellas. Esa es la impresión de todos los que llegan".

Las autoridades remarcaron además que la obra permitió recuperar una zona inundable y generar un nuevo espacio urbano.

"Un lugar privilegiado por la naturaleza, pero que también está en las manos del hombre, en las manos de quien planifica, en las manos de quien se arriesga a darle ese valor", destacó el intendente sanducero.

La inauguración contó con la presencia de autoridades nacionales, representantes educativos, empresarios y referentes institucionales, entre ellos el rector de la Universidad de la República, Héctor Cancela, y el intendente de Río Negro, Guillermo Levratto.

"Son obras que no se miden en plata, sino en todas las vidas que vas a tocar", concluyó Olivera.