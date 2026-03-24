Un hombre fue asesinado por la expareja de la madre de su hijo: estaba yendo a la comisaría para radicar una denuncia cuando fue interceptado

Un hombre fue asesinado de una puñalada en el pecho y una mujer resultó herida cuando se dirigían a radicar una denuncia policial por la ausencia del menor en la madrugada del domingo en Paysandú . El caso, que se mantuvo bajo reserva durante varios días , fue confirmado por la Jefatura de Policía sanducera a El Observador.

Según datos oficiales, el hecho ocurrió sobre las 04:00 , tras un llamado al 911 que alertó sobre una persona herida en la intersección de avenida San Martín e Independencia . Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al hombre, de 40 años, en estado grave y lo trasladaron de urgencia a la mutualista Comepa , donde poco después se constató su fallecimiento. La víctima tenía antecedentes penales .

En paralelo, la Policía desplegó un operativo en la zona que permitió detener a un sospechoso: un hombre de 33 años , también con antecedentes.

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De acuerdo a lo informado por el periódico local El Telégrafo, los elementos recabados por Fiscalía permitieron reconstruir un conflicto personal previo que derivó en la agresión.

Ese día, la víctima -expareja de la mujer- se dirigía hacia una dependencia policial junto a la madre de su hijo para realizar una denuncia por la ausencia del menor. En ese contexto, ambos fueron seguidos por el agresor, quien también es expareja de la implicada.

El hombre los interceptó en la vía pública y se generó una discusión que derivó en una pelea física. Durante el enfrentamiento, la mujer resultó herida, aunque logró retirarse del lugar, mientras los dos hombres continuaron a los golpes.

En ese momento, el agresor utilizó un arma blanca y le asestó una puñalada en el pecho a la víctima. La herida, aunque pequeña en apariencia, fue profunda y alcanzó el corazón, lo que provocó la muerte en pocos minutos.

En las últimas horas, la Justicia condenó al hombre como autor de un delito de violencia doméstica en reiteración real con un delito de homicidio, y le impuso una pena de siete años de prisión en régimen de cumplimiento efectivo.