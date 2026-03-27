Repechaje europeo al Mundial 2026: Italia y Turquía, a un partido de la Copa del Mundo; mirá los resultados y cruces
Italia y Turquía jugarán las finales en busca de un lugar en el Mundial 2026, al igual que Bosnia, Suecia, Polonia, Kosovo, República Checa y Dinamarca
27 de marzo de 2026 9:08 hs
EFE
Se jugaron las semifinales del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026, en donde destacó el triunfo de Italia ante Irlanda del Norte que acerca a la Azzurra a un partido de poder regresar a una Copa del Mundo luego de dos ediciones ausente, y quedaron definidas las finales para determinar a los cuatro clasificados a la fase de grupos.
Italia se enfrentará en condición de visitante a Bosnia; Polonia, liderada por Robert Lewandowski, visitará a Suecia; Turquía viajará a Kosovo y Dinamarca se desplazará a la República Checa en las cuatro finales del repechaje europeo para el Mundial 2026, que otorgarán a los ganadores una plaza en la fase final del torneo.
Así quedaron configurados los encuentros decisivos del próximo martes en cada una de las cuatro vías de clasificación, después de los resultados de las semifinales: Italia ganó 2-0 a Irlanda del Norte, Polonia remontó a Albania (2-1), Suecia se impuso por 1-3 a Ucrania en Valencia, Turquía venció 1-0 a Rumanía, Kosovo derrotó 3-4 en Eslovaquia y Dinamarca goleó a Macedonia del Norte (4-0).
Por otro lado, tanto Bosnia, frente a Gales, como República Checa, ante Irlanda, se clasificaron en la tanda de penales tras el 1-1 y el 2-2 después del tiempo extra, respectivamente.
El ganador del encuentro entre Italia y Bosnia clasificará de manera directa al Grupo B con Canadá, Qatar y Suiza del Mundial, mientras que el vencedor del duelo entre Turquía y Kosovo integrará el Grupo D con Estados Unidos, Paraguay y Australia.
Por otro lado, Suecia y Polonia definirán el equipo que integre el Grupo F junto con Países Bajos, Japón y Túnez, mientras que el vencedor entre Dinamarca y República Checa definirá el rival de México, Sudáfrica y Corea del Sur en el Grupo A.
Los horarios del repechaje europeo del Mundial 2026
Bosnia y Herzegovina vs. Italia | Martes 31 de marzo a las 15:45 | Stadion Bilino Polje
Suecia vs. Polonia | Martes 31 de marzo a las 15:45 | Strawberry Arena
Kosovo vs. Turquía | Martes 31 de marzo a las 15:45 | Stadiumi Fadil Vokrri
República Checa vs. Dinamarca | Martes 31 de marzo a las 15:45 | Generali Arena