Repechaje europeo al Mundial 2026: Italia y Turquía, a un partido de la Copa del Mundo; mirá los resultados y cruces

Se jugaron las semifinales del repechaje europeo rumbo al Mundial 2026, en donde destacó el triunfo de Italia ante Irlanda del Norte que acerca a la Azzurra a un partido de poder regresar a una Copa del Mundo luego de dos ediciones ausente, y quedaron definidas las finales para determinar a los cuatro clasificados a la fase de grupos.

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Italia se enfrentará en condición de visitante a Bosnia; Polonia, liderada por Robert Lewandowski, visitará a Suecia; Turquía viajará a Kosovo y Dinamarca se desplazará a la República Checa en las cuatro finales del repechaje europeo para el Mundial 2026, que otorgarán a los ganadores una plaza en la fase final del torneo.

Así quedaron configurados los encuentros decisivos del próximo martes en cada una de las cuatro vías de clasificación, después de los resultados de las semifinales: Italia ganó 2-0 a Irlanda del Norte, Polonia remontó a Albania (2-1), Suecia se impuso por 1-3 a Ucrania en Valencia, Turquía venció 1-0 a Rumanía, Kosovo derrotó 3-4 en Eslovaquia y Dinamarca goleó a Macedonia del Norte (4-0).

Selección Italia Italia se acerca al Mundial 2026 EFE Por otro lado, tanto Bosnia, frente a Gales, como República Checa, ante Irlanda, se clasificaron en la tanda de penales tras el 1-1 y el 2-2 después del tiempo extra, respectivamente.