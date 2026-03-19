Show de rugby en el Charrúa: llega a Uruguay el Svns2, con enorme inversión y promesa de espectáculo dentro y fuera de la cancha

El rugby internacional vuelve este fin de semana a Uruguay con un evento importante: la segunda etapa del Svns2, la segunda división del Circuito Mundial, que clasifica a las World Championship, la máxima categoría del rugby seven mundial.

Se jugará el sábado y domingo en el Estadio Charrúa, con dos torneos: uno masculino (con la presencia de Los Teros) y otro femenino, con seis equipos en cada uno, que suman para una tabla general.

En la rama masculina participan Uruguay, Kenia, Alemania,Bélgica, Canadá y Estados Unidos, mientras que en la rama femenina jugarán China, Kenia, Argentina, Brasil, Sudáfrica y España.

El primer torneo se realizó en febrero en Nairobi (Kenia), y allí Uruguay terminó cuarto, por lo que suma 12 puntos en la general, en el último puesto de ascenso. La intención es mejorar esa posición en Montevideo e ir por el título, lo que lo dejaría muy cerca de asegurar su lugar en las World Championship. La última etapa será el siguiente fin de semana en San Pablo.

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Tras los tres torneos de la temporada, los cuatro mejores de la tabla general clasificarán a la World Championship, que consiste en tres etapas (Hong Kong, Valladolid y Bordeaux), en las que los cuatro mejores del Svsns2 se sumarán a los 8 mejores del Sevens World Series, para jugar un campeonato de 12 equipos de donde sale el campeón de la temporada y los cuatro que descienden nuevamente al Svns2.

Más de US$ 600 mil de inversión

Se trata de un evento de gran porte, con un prespuesto que, a números muy gruesos, está en el entorno de las 500 mil libras (más de US$ 600 mil), aunque ese número puede tener variaciones por cambios en los gastos. Los pasajes están a cargo de World Rugby, mientras que las estadías y gastos operativos internos corren por cuenta de la Unión de Rugby del Uruguay, aunque hay un compromiso político de que el organismo rector del rugby cubra el déficit, si lo hay, una condición clave que negoció Uruguay en momentos en que todas las uniones atraviesan una grave situación financiera.

Por otro lado, la gestión uruguaya logró subir al barco a Brasil, lo que simplificó la logística y le abarató a World Rugby los pasajes de las selecciones.

El torneo implica una logística importante, no solo de hoteles, y no solo los días de torneo. Por ejemplo, en las semanas anteriores se pusieron a punto los campos de entrenamiento de Old Christians y Carrasco Polo, que están siendo usados en estos días por las delegaciones masculinas y femeninas respectivamente (con Seminario como tercera opción), y los gimnasios de Christmas, Polo y Old Boys.

Este jueves a las 17.30 se hará la foto oficial de capitanes, afuera del Teatro Solís.

Show en las tribunas

El torneo implica, además, un fuerte movimiento para los hoteles, con un piso de 200 camas de hotel durante una semana, solo considerando planteles.

Además estará presente el CEO de World Rugby, Alan Gilpin, y el director de competencias, Nigel Cass. Ambos vienen de Buenos Aires, donde viajaron para reunirse con la Unión Argentina de Rugby por la candidatura sudamericana al Mundial de Rugby 2035.

Cumbia Club y disfraces

La URU prepara una fiesta de enorme atractivo, tratando de replicar el show que se ve en algunos de los torneos del Circuito Mundial. Por ejemplo, tocará Cumbia Club el domingo al cierre del torneo. Durante todo el fin de semana, quienes vayan disfrazados entrarán gratis. También habrá foodtrucks, juegos para niños y activaciones de sponsors con regalos para los que asistan.

En cuanto a lo deportivo, Los Teros VII llegan con un plantel joven, en una renovación que se puso en marcha tras el fin de la temporada pasada, en la que algunos jugadores que pasaron definitivamente al XV (Ignacio Facciolo, Bautista Basso) ausentes por lesión (Mateo Viñals) o que se fueron al exterior (Juan González), y otros retiros como el de Guillermo Lijtenstein. Sin embargo, el sanducero hará un inesperado retorno al equipo, tras la lesión del medioscrum titular Juan Manuel Tafernaberry.

El plantel está capitaneado por Diego Ardao, y cuenta con Tomás Etcheverry como uno de sus jugadores más experientes. “Entendemos que es un equipo que está arrancando de nuevo, pero también sabemos la exigencia que tiene jugar en este país y con todo lo que hemos logrado en los últimos años del Seven”, dijo Etcheverry a El Observador. “Entonces, no nos quedamos conformes con el cuarto puesto de Kenia. Queremos ser protagonistas, jugar a nuestro mejor juego, poder fluir, que eso no lo logramos en Kenia. Si eso viene, los resultados también van a acompañar”.

“Creo que en Kenia tuvimos varios errores de manejo. En situaciones de última jugada no pudimos completar bien, muchas pelotas al piso, muchas oportunidades perdidas. Creo que si ajustamos eso vamos a empezar a fluir... Creo que tenemos que ir de menos a más, y acostumbrarnos más a nuestro juego”, agregó.

El plantel

El fixture

Sábado 21 de marzo de 2026

Sábado 21 de marzo de 2026

11:00 | China 7s vs. Kenia 7s | Torneo Femenino

11:23 | Sudáfrica 7s vs. España 7s | Torneo Femenino

11:46 | Argentina 7s vs. Brasil 7s | Torneo Femenino

12:09 | Uruguay 7s vs. Bélgica 7s | Torneo Masculino

12:32 | EE. UU. 7s vs. Kenia 7s | Torneo Masculino

12:55 | Alemania 7s vs. Canadá 7s | Torneo Masculino

13:48 | Sudáfrica 7s vs. China 7s | Torneo Femenino

14:11 | España 7s vs. Brasil 7s | Torneo Femenino

14:34 | Argentina 7s vs. Kenia 7s | Torneo Femenino

14:57 | EE. UU. 7s vs. Uruguay 7s | Torneo Masculino

15:20 | Kenia 7s vs. Canadá 7s | Torneo Masculino

15:43 | Alemania 7s vs. Bélgica 7s | Torneo Masculino

16:36 | Sudáfrica 7s vs. Brasil 7s | Torneo Femenino

16:59 | España 7s vs. Kenia 7s | Torneo Femenino

17:22 | Argentina 7s vs. China 7s | Torneo Femenino

17:45 | EE. UU. 7s vs. Canadá 7s | Torneo Masculino

18:08 | Kenia 7s vs. Bélgica 7s | Torneo Masculino

18:31 | Alemania 7s vs. Uruguay 7s | Torneo Masculino

Domingo 22 de marzo de 2026

14:00 | China 7s vs. Brasil 7s | Torneo Femenino

14:23 | Sudáfrica 7s vs. Kenia 7s | Torneo Femenino

14:46 | Argentina 7s vs. España 7s | Torneo Femenino

15:09 | EE. UU. 7s vs. Bélgica 7s | Torneo Masculino

15:32 | Uruguay 7s vs. Canadá 7s | Torneo Masculino

15:55 | Alemania 7s vs. Kenia 7s | Torneo Masculino

16:53 | Kenia 7s vs. Brasil 7s | Torneo Femenino

17:16 | España 7s vs. China 7s | Torneo Femenino

17:39 | Argentina 7s vs. Sudáfrica 7s | Torneo Femenino

18:02 | Bélgica 7s vs. Canadá 7s | Torneo Masculino

18:25 | Alemania 7s vs. EE. UU. 7s | Torneo Masculino

18:48 | Kenia 7s vs. Uruguay 7s | Torneo Masculino

Entradas

Las generales cuestan $350 pesos, mientras que el abono para los dos días cuesta $500. Menores de 5 años ingresan gratis en tribuna Bolivia sin canjear entrada.

Donde ver Seven de Rugby en streaming

El torneo va en vivo por Disney+ para la América Latina y por RugbyPass TV para el resto del mundo.