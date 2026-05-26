Japón regala pasajes a extranjeros que quieran conocer su cultura: ¿cómo postularse?

Japón lanzó una nueva estrategia turística para atraer visitantes internacionales y promover destinos menos conocidos fuera de las rutas convencionales. A través de un programa impulsado por la aerolínea Japan Airlines (JAL) , algunos extranjeros podrán acceder a vuelos internos gratuitos o incluidos dentro de su pasaje internacional.

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La iniciativa busca descentralizar el turismo en ciudades como Tokio y Kioto , dos de los puntos más visitados del país asiático. De esta manera, el gobierno nipón y las compañías intentan fomentar recorridos por regiones como Hokkaido , Okinawa o Kyushu , reconocidas por sus paisajes naturales y tradiciones culturales.

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El beneficio no incluye vuelos internacionales sin costo. En realidad, el programa permite sumar trayectos domésticos gratuitos dentro de Japón al momento de comprar un ticket internacional de ida y vuelta con Japan Airlines .

Para acceder al beneficio, los viajeros deben cumplir algunos requisitos:

Comprar el vuelo internacional con la misma aerolínea.

Ingresar a Japón como turista extranjero.

Agregar los vuelos internos durante el proceso de reserva.

Verificar disponibilidad y restricciones según temporada y país de origen.

image Kyushu

Además, las autoridades recomiendan revisar las condiciones vinculadas al equipaje, fechas habilitadas y cupos disponibles para cada ruta. El programa está sujeto a disponibilidad y puede variar según la demanda turística.

¿Cómo postularse al programa turístico para viajar gratis a Japón?

Quienes quieran acceder a esta promoción deben ingresar al sitio oficial de Japan Airlines y seleccionar un vuelo internacional hacia Japón. Durante el proceso de compra, la plataforma habilita la posibilidad dehttps://www.jal.co.jp/flights/es-es/japan-domestic-routes incluidos dentro del itinerario.

El país asiático mantiene además políticas de ingreso flexibles para turistas de decenas de países, entre ellos Uruguay y gran parte de América Latina y Europa, que pueden ingresar sin visa para estadías cortas.

image Okinawa

La medida forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el turismo internacional y mostrar regiones menos exploradas, especialmente de cara al crecimiento de visitantes extranjeros registrado en los últimos años.