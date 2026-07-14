El llamativo pronóstico de una leyenda del fútbol de Inglaterra para la semifinal del Mundial 2026 ante Argentina

La antesala del partido entre Argentina e Inglaterra por un boleto a la gran final del Mundial 2026 sigue sumando capítulos de alta tensión y análisis tácticos. En esta oportunidad, una de las voces más autorizadas y respetadas del fútbol inglés alzó la voz para dar un pronóstico sumamente llamativo y cargado de cautela. Lejos de la soberbia o de la habitual confianza ciega de los medios de su país, el exfutbolista Paul Scholes optó por un baño de realidad que encendió las alarmas en el bando británico.

La leyenda de los Inglaterra analizó el presente de ambos combinados en el programa "Midnite" y no dudó en posicionar a los dirigidos por Lionel Scaloni como el rival más complejo al que podría enfrentarse la actual generación inglesa, destacando la madurez competitiva de los campeones del mundo.

El análisis de Paul Scholes exjugador de la selección de Inglaterra y de Manchester United, se centró en la solidez y el oficio que mostró el plantel liderado por Lionel Messi en las instancias definitivas.

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Mientras que en su país la atención pública se desvía hacia polémicas arbitrales o internas del vestuario, esta figura histórica prefirió poner el foco estrictamente en el juego.

"La mayor ventaja que tiene Argentina es que ya lo han hecho antes. Saben cómo ganar estos partidos grandes. Ganaron la última Copa del Mundo. Nosotros aún tenemos que demostrarlo", indicó.

Paul Scholes, 17 temporadas en Manchester United

El peso de la experiencia: el exjugador remarcó que el seleccionado argentino sabe perfectamente cómo disputar y destrabar esta clase de partidos de eliminación directa. Su capacidad para manejar los tiempos del juego y la presión psicológica representa el principal obstáculo para el equipo de Thomas Tuchel.

La jerarquía individual y colectiva: advirtió que, a diferencia de otros rivales del certamen, la albiceleste cuenta con un bloque defensivo sumamente aguerrido y un ataque que, aun sin brillar en su totalidad, castiga cualquier error defensivo con una contundencia implacable.

La advertencia a la nueva generación británica

El histórico atacante también le envió un mensaje indirecto a las jóvenes figuras de su seleccionado, como Jude Bellingham, señalando que la llave del éxito no estará en el brillo individual, sino en la paciencia y en la madurez colectiva para soportar el ritmo que proponga el mediocampo argentino.

Para la leyenda británica, si Inglaterra sale a proponer un golpe por golpe sin recaudos tácticos o se deja llevar por el clima caliente que suele rodear a este clásico histórico, la experiencia argentina terminará inclinando la balanza.

"Esto será un caos. Podría ser 4–3 o de cualquier manera. Habrá tarjetas amarillas y tarjetas roja", expresó el exvolante.

Y añadió: "Si Argentina pierde, se armará un lío bárbaro. Absolutamente garantizado. Es que este partido tiene un significado que va mucho más allá del fútbol. Si perdés contra ellos, es horrible. ¿Recuerdan Francia '98?".

Este llamativo pronóstico no hace más que ratificar que, de un lado y del otro del Atlántico, se respira el aroma de una de las batallas tácticas más memorables de la historia de las Copas del Mundo.