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"Ganar y mantenerse ahí durante tantos años no es fácil": Rodrigo De Paul palpitó el Argentina vs Inglaterra, destacó a su psicólogo y defendió a los defensas albicelestes de las críticas

"Siempre es más difícil ganar después de ganar", dijo el volante de la selección argentina al referirse al reto de defender el título de Catar 2022

14 de julio de 2026 15:09 hs
Messi y De Paul en la previa del partido ante Inglaterra

Messi y De Paul en la previa del partido ante Inglaterra

Foto: AFP
De Paul en la previa del partido ante Inglaterra

De Paul en la previa del partido ante Inglaterra

Foto: AFP

Rodrigo De Paul, centrocampista de la selección argentina, afirmó este martes que "siempre es más difícil ganar después de ganar", al referirse al reto de defender el triunfo en el Mundial de Catar 2022, en la víspera de las semifinales de esta Copa del Mundo contra Inglaterra.

"Lo hemos hecho en Copa América y considero que siempre es más difícil ganar después de ganar, mantenerse ahí durante tantos años no es fácil, lo estamos haciendo y estoy muy orgulloso de mis compañeros", opinó De Paul, que atendió a los medios en Atlanta antes del entrenamiento de su equipo.

De Paul destacó que se siente cómodo en los escenarios de alta tensión.

De Paul en la previa del partido ante Inglaterra

De Paul en la previa del partido ante Inglaterra

"Con mucha felicidad, mucha adrenalina, particularmente este tipo de partidos me gustan mucho, los disfruto, tratando de vivir mucho el momento y que las emociones no nos sobrepasen, así que hay que meterle mucha cabeza y mucha frialdad sobre todo", dijo.

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"Trabajo mucho con mi psicólogo, con la gente más cercana que siempre me interpreta y me conoce mucho y sabe qué palabras decirme. Lo más importante es tener control de las emociones y lograr manejarlas. Creo que la parte mental es muy importante en determinados momentos", añadió.

También manifestó su total confianza en sus defensas a la hora de contener el poderío ofensivo inglés.

Lionel Messi y rodrigo De Paul en el entrenamiento de este jueves de Argentina tras los reportes sobre la salud de su padre

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"Siempre una Copa del Mundo y estos torneos tan importantes se definen por detalles, no solo sucedió a nosotros. La energía está puesta en el partido de mañana. Sí que creo que tenemos centrales de mucha jerarquía, que se han ganado el respeto del mundo porque son campeones del mundo, porque han demostrado en momentos particulares su valentía, su coraje, y aparte, los quiero un montón. Los centrales nuestros son los mejores del mundo", dijo.

EFE

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