A qué hora juegan hoy viernes Nacional vs Wanderers por el Torneo Intermedio y dónde verlo

Nacional y Wanderers juegan este viernes en el Gran Parque Central por la sexta fecha del Torneo Intermedio 2026 .

El encuentro es clave para definir las posiciones del Grupo B, donde ambos equipos buscan acercarse a la cima de la tabla para pelear por un lugar en la final del certamen.

El partido correspondiente a la sexta jornada del Grupo B del Torneo Intermedio se disputa el viernes 17 de julio de 2026.

El escenario para este cruce es el estadio Gran Parque Central, ubicado en Montevideo.

Así se juega la sexta fecha del Torneo Intermedio, con Nacional, el viernes, y Peñarol buscando el pase a la final; mirá todos los detalles

Nacional está cerca de concretar las salidas de los siete apartados, pero con un contratiempo: Carneiro rescinde, Pintado está cerca de emigrar y cayó el pase de Guzmán

¿A qué hora juegan Nacional vs Wanderers?

El encuentro comenzará a las 19:30 (horario de Uruguay).

¿Dónde ver en vivo Nacional vs Wanderers?

El partido se verá por todos los cables del país y en streaming por Disney+ y los usuarios de Antel con plan de wifi premium, previa activación vía web del canal de VTV.

Cómo llegan los equipos y tabla de posiciones

Para comprender la importancia de este encuentro, es necesario repasar el contexto del Grupo B del Torneo Intermedio, que otorga al ganador de la serie un lugar en la final del campeonato y la posibilidad de clasificar a la Copa Sudamericana 2027.

Nacional: El equipo tricolor llega a este compromiso ocupando la segunda posición de su grupo con 9 puntos, producto de tres victorias y una derrota. Un triunfo es fundamental para superar la línea del líder y depender de sí mismo en la última fecha.

Wanderers: El conjunto bohemio se ubica en el tercer lugar de la tabla con 6 unidades, tras cosechar una victoria y tres empates. Aún mantiene chances matemáticas de pelear por el primer puesto, por lo que sumar de a tres puntos es su única opción para seguir en carrera.

El líder del grupo: Actualmente, Deportivo Maldonado encabeza el Grupo B con 10 puntos, lo que obliga tanto a tricolores como a bohemios a buscar un resultado positivo para mantener vivas sus aspiraciones.

Último antecedente: En el pasado Torneo Apertura 2026, Nacional se impuso por 2 a 0 ante Wanderers, también por la sexta fecha del certamen.