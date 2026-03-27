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"El gobierno se apuró a subir los combustibles. Espero que sea tan rápido para bajarlos", dijo Andrés Ojeda

El senador colorado dijo que´, para evitar el ajuste, el gobierno podría haber usado los US$ 88 millones que "cobró de más" entre marzo y diciembre de 2025

27 de marzo de 2026 17:09 hs
Andrés Ojeda
Foto: Dante Fernandez / FocoUy

"El gobierno rompió su regla de ajustar cada dos meses. Se apuró a subir. Esperemos que sean tan rápidos para bajar", dijo el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, ante el anuncio del gobierno de que el precio de los combustibles aumentará un 7% a partir del 1° de abril debido a las consecuencias de la guerra en Medio Oriente.

Ojeda dijo que el gobierno cobró US$ 88 millones de dólares "de más" entre marzo y diciembre de 2025 y que podría haber "usado algo de eso para aguantar la suba justo antes de Turismo".

"En 2022, plena guerra de Ucrania, el Poder Ejecutivo siempre priorizó el bolsillo de la gente antes que el de Ancap y el el del Ministerio de Economía. En la guerra de Ucrania tomó meses que los precios internacionales llegaran a estos niveles, con la guerra de irán tomo días. Es una clara demostración de especulación de los mercados. Hay que ser pacientes y prudentes, resulta que recién ahora la ministra Cardona descubrió que si revisan el precio internacional sube cada hora", sostuvo Ojeda

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El anuncio fue realizado por los ministros Gabriel Oddone y Fernanda Cardona, de Economía y de Industria, en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva.

Oddone explicó que, de no disponer de una banda de ajuste topeada en 7%, los aumentos "serían extraordinariamente más altos" y hubiesen supuesto 13% de aumento en la nafta (en lugar de 7%) y 44% en el gasoil (en lugar de 7%) como había adelantado El Observador.

"O sea, más de $10 pesos en nafta, cuando va a ser de $5,39, más de $50 en gasoil, en lugar de $3 en gasoil", subrayó.

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