"El gobierno se apuró a subir los combustibles. Espero que sea tan rápido para bajarlos", dijo Andrés Ojeda

"El gobierno rompió su regla de ajustar cada dos meses. Se apuró a subir. Esperemos que sean tan rápidos para bajar", dijo el senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, ante el anuncio del gobierno de que el precio de los combustibles aumentará un 7% a partir del 1° de abril debido a las consecuencias de la guerra en Medio Oriente.

Ojeda dijo que el gobierno cobró US$ 88 millones de dólares "de más" entre marzo y diciembre de 2025 y que podría haber "usado algo de eso para aguantar la suba justo antes de Turismo".

"En 2022, plena guerra de Ucrania, el Poder Ejecutivo siempre priorizó el bolsillo de la gente antes que el de Ancap y el el del Ministerio de Economía. En la guerra de Ucrania tomó meses que los precios internacionales llegaran a estos niveles, con la guerra de irán tomo días. Es una clara demostración de especulación de los mercados. Hay que ser pacientes y prudentes, resulta que recién ahora la ministra Cardona descubrió que si revisan el precio internacional sube cada hora", sostuvo Ojeda

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El Gobierno tiene que cambiar para no volver al pasado

El gobierno anunció que la fijación de los precios de los combustibles se hará de forma mensual y no bimensual. El ajuste se da en un contexto de fuerte escalada internacional: el precio del petróleo superó los US$ 110 por barril en marzo, tras ubicarse en torno a US$ 70 a fines de febrero, lo que implica un aumento superior al 30% en pocas semanas.

El anuncio fue realizado por los ministros Gabriel Oddone y Fernanda Cardona, de Economía y de Industria, en una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva.

Oddone explicó que, de no disponer de una banda de ajuste topeada en 7%, los aumentos "serían extraordinariamente más altos" y hubiesen supuesto 13% de aumento en la nafta (en lugar de 7%) y 44% en el gasoil (en lugar de 7%) como había adelantado El Observador.

"O sea, más de $10 pesos en nafta, cuando va a ser de $5,39, más de $50 en gasoil, en lugar de $3 en gasoil", subrayó.