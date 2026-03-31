Bananito merece otra oportunidad

Voy a describir algo y necesito que me crean. Hay una serie en TikTok protagonizada por frutas con cara humana generadas con IA. Se llama Fruit Love Island. Una frutilla llamada Strawberrina. Un banana, Bananito. Una cereza, Cherrita. Viven en una villa, se enamoran, se traicionan, se eliminan entre sí como en cualquier reality de citas. Cada capítulo dura dos minutos, se sube uno por día, y en nueve días la cuenta acumuló más de 3 millones de seguidores. Es la cuenta con crecimiento más rápido en la historia de TikTok. Más de 300 millones de reproducciones. Cada episodio promedia entre 10 y 15 millones de views. Los hace una sola persona en tres horas. Sin actores, sin estudio, sin equipo. Un tipo, una computadora y frutas con drama.

Antes de que pienses que esto es una columna sobre tecnología, esperá. Es una nota sobre nosotros. Fruit Love Island arrancó el 13 de marzo de 2026, pero el terreno ya estaba preparado. En febrero, una cuenta subió videos de una frutilla que tenía una relación extramatrimonial con su jefe. Su jefe era una berenjena. El video tuvo millones de reproducciones. A partir de ahí brotaron cuentas con tramas cada vez más delirantes: bebés fruta arrojados de un barco, versiones frutales de "The Summer I Turned Pretty" reconvertida en "The Summer I Turned Fruity", triángulos amorosos entre manzanas y mangos. Todo generado con IA, todo con cara humana pegada sobre textura de fruta, todo con una calidad visual que parece hecha por alguien de 20 años con acceso a Midjourney. Y todo con millones y millones de views.

La cuenta se llama AI Cinema. No esconde nada. Dice en el nombre que es inteligencia artificial. La gente lo sabe y elige seguir mirando. Elige votar por sus personajes favoritos. Elige discutir en los comentarios si Bananito merece una segunda oportunidad o si Orangelo es tóxico. Invierte emoción real en algo que sabe que es falso.

Rebobinemos un año. En enero de 2025 explotó el brainrot italiano, ese fenómeno de memes surrealistas hechos con IA que inundó TikTok durante meses. Tralalero Tralala, el tiburón con zapatillas Nike. Bombardiro Crocodilo, un cocodrilo fusionado con un avión de guerra. Ballerina Cappuccina, una bailarina con cabeza de cappuccino. Todos con nombres pseudo-italianos, voces sintéticas diciendo frases sin ningún sentido, música caótica de fondo. La etiqueta #italianbrainrot superó los 77 mil videos en TikTok en pocos meses. Oxford había elegido "brain rot" como palabra del año 2024, definida como el deterioro mental por consumo excesivo de contenido trivial. Un año después, ya teníamos una industria entera montada sobre esa palabra. Samsung y Ryanair se subieron al trend. Salieron juguetes, juegos para el celular, merchandising. Un paper académico de la Revista Latina de Comunicación Social analizó 300 videos del fenómeno y encontró un engagement rate superior al 25%, muy por encima de cualquier otro contenido viral que se hubiera medido antes.

Ahora ponelos juntos. En 2025, el brainrot demostró que la IA podía viralizar contenido sin ningún sentido. En 2026, Fruit Love Island demostró que podía armar series completas con personajes, arcos narrativos, cliffhangers y fans fieles. De memes sueltos a novelas por entregas. De lo absurdo a lo adictivo. Doce meses.

Un animador escribió algo en TikTok que me quedó dando vueltas: "¿Cómo se supone que compita con esto? A mí me toma tres días hacer una animación de olas rompiendo". Y tiene razón. No puede. No en velocidad, no en volumen, no en costo. El creador de AI Cinema subía un capítulo diario hecho en tres horas. Un estudio de animación tardaría semanas. La calidad es peor. Pero al algoritmo de TikTok no le importa la calidad. Le importa la retención. Y una frutilla peleándose con una banana retiene.

Hay algo acá que va más allá de si las frutas son graciosas o no. Es la velocidad con la que aceptamos como entretenimiento algo que hace dos años hubiera parecido un error de software. La barra bajó. Y no bajó un poco. Millones de personas eligen pasar su tiempo viendo cómo un kiwi llora porque lo eliminaron de una villa de citas. Y no lo hacen irónicamente. Votan, comentan, piden que vuelva.

Un profesor de Comunicación de la Universidad de Manhattan le dijo a NBC News que esta tendencia es básicamente una versión en video de la fan fiction: shows como Love Island funcionan con arquetipos simples y dinámicas predecibles que la IA replica fácil. Ok. Pero lo que no dijo es qué pasa cuando la IA puede replicar fácilmente todo lo que consumimos. Si el entretenimiento se apoya en fórmulas y la IA es una máquina de ejecutar fórmulas, la pregunta obvia es para qué necesitamos a la gente que hoy produce ese entretenimiento.

Fruit Love Island duró dos semanas. Literal. La cuenta fue reportada masivamente, el creador anónimo tuvo un colapso público en sus historias de TikTok, insultó a su propia audiencia y anunció el fin de la serie el 28 de marzo. "Voy a quemar la villa de Love Island si pierdo un seguidor más", escribió. Después borró todo. En Reddit, la comunidad anti-IA festejó. Las frutas ya no están.

Pero el fenómeno no se fue a ningún lado. Porque lo que quedó demostrado en esas dos semanas es que una persona sola con herramientas de IA puede construir una audiencia de millones más rápido que cualquier productora del planeta. Y que esa audiencia no pide calidad, no pide sentido, no pide actores reales. Pide ritmo, conflicto y novedad constante. Lo mismo que siempre pidió la televisión basura. Pero sin el costo de producirla.

Me preocupa seriamente que 300 millones de reproducciones vayan para algo hecho en tres horas por alguien anónimo, mientras el animador que dedicó tres días a dibujar olas no llega a mil views. El mercado de la atención premia velocidad y volumen por encima de todo lo demás. Y la inteligencia artificial es, antes que cualquier otra cosa, una máquina de velocidad y volumen.

Del tiburón con Nike a la frutilla infiel, pasó un año. Cada vez más contenido. Cada vez más rápido. Cada vez con menos gente atrás. Cada vez con más gente mirando. Y la pregunta que me hago, y que te traslado, es bastante simple: si esto nos divierte, ¿qué dice de nosotros? No como sociedad. Como personas. Como vos y yo un martes cualquiera a la noche scrolleando frutas con drama.