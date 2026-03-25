No necesitábamos saber quién es Banksy

Reuters acaba de publicar una investigación que, según sus autores, revela la identidad del artista urbano más famoso del mundo. Banksy sería Robin Gunningham , nacido en Bristol, casado en Las Vegas, padre de familia, dueño de empresas que gestionan millones. La agencia recorrió territorios, cruzó testimonios, analizó movimientos societarios. Un trabajo periodístico impecable, técnicamente hablando. Y sin embargo, al terminar de leerlo, la pregunta que queda no es quién es Banksy sino por qué necesitábamos saberlo.

Escribo esto con algo de parcialidad declarada. Banksy tiene mucho que ver con que me haya vuelto un aficionado al arte urbano y, después, al text based art — esa corriente donde la palabra ocupa el espacio público con la misma fuerza que una imagen. Hay algo en un buen stencil callejero que te atrapa antes de que puedas decidir si querés prestarle atención: el mensaje es breve, el contexto lo amplifica, y vos no pediste ser audiencia pero ya lo sos. Banksy fue mi puerta de entrada a esa fascinación. Así que sí, tengo un sesgo. Pero creo que el sesgo, en este caso, ilumina algo que la pretensión de objetividad periodística oscurece.

La investigación de Reuters opera bajo un supuesto que nunca se examina: que la identidad de Banksy es información que el público tiene derecho a conocer. La agencia lo justifica invocando su influencia cultural, su impacto en el mercado del arte, su relevancia en el discurso político internacional. Todo cierto. Pero el argumento tiene un problema estructural: confunde el interés público con la curiosidad pública. Que millones de personas quieran saber algo no significa que merezcan saberlo. Millones de personas también quieren saber los detalles íntimos de cualquier figura pública, y no por eso el periodismo serio se dedica a satisfacer esa demanda sin filtro.

Lo que Reuters hizo, en el fondo, no fue descubrir nada. Fue desarmar algo. Y lo que desarmó no le pertenecía.

El anonimato de Banksy no es un capricho ni una estrategia de marketing, aunque funcione como ambas cosas. Es una decisión artística de primer orden: la elección de que la obra hable por sí misma, sin el filtro de la biografía del autor. Cuando ves una rata con un cartel en una pared de Londres, no te preguntás si el artista fue a una buena escuela de arte, si tiene problemas con su padre, si vota conservador. Te enfrentás al mensaje sin mediación. Esa limpieza es rara y es valiosa. La biografía, en el arte contemporáneo, se convirtió en un ruido que muchas veces ahoga a la obra. Banksy eliminó ese ruido. Ahora Reuters quiere reintroducirlo.

Hay algo profundamente revelador en que la cultura contemporánea no tolere el misterio. Vivimos en una economía de la atención donde todo debe ser visible, rastreable, perfilable. Un artista que produce obra de alcance global sin tener cuenta de TikTok con su cara es una anomalía que el sistema necesita corregir. No porque la información sea necesaria, sino porque la existencia de algo valioso que no se puede atribuir a una persona concreta es, en sí misma, una forma de protesta contra el orden vigente. Y esa protesta, mientras persista, incomoda.

Pensémoslo desde otro ángulo. ¿Qué ganamos sabiendo que Banksy se llama Robin Gunningham? ¿Entendemos mejor Girl with Balloon? ¿Vemos algo nuevo en los murales de Gaza? ¿Decodificamos algún mensaje que antes era opaco? No. La identidad civil del artista no aporta absolutamente nada a la comprensión de la obra. Lo que sí hace es satisfacer un apetito que el propio arte de Banksy diagnosticó hace décadas: la compulsión por consumir personas en lugar de ideas.

Banksy pintó esto literalmente. Su obra Napalm Girl muestra a la niña vietnamita del napalm siendo llevada de la mano por Mickey Mouse y Ronald McDonald. El mensaje es que el capitalismo cultural convierte todo —incluso el horror— en producto digerible y comercializable. La investigación de Reuters, sin mala intención, hace exactamente eso con el anonimato de Banksy: convierte un acto de resistencia cultural en un producto informativo, empaquetado para el consumo masivo, distribuido con el sello de calidad de una agencia de prestigio.

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El abogado de Banksy respondió a la investigación con un argumento interesante: el anonimato no es una táctica publicitaria sino una barrera de protección. Dijo que el artista ha sido objeto de comportamientos amenazantes y extremistas, y que trabajar de forma anónima protege intereses vitales de la sociedad vinculados a la libertad de expresión. Es un buen argumento legal. Pero hay uno mejor, y es artístico: el anonimato de Banksy es la obra. No la complementa, no la protege, no la decora. La constituye. Revelar la identidad no es un acto periodístico neutral —es una intervención sobre la obra misma, del mismo modo en que destruir un mural es una intervención sobre la obra.

Hay una ironía deliciosa en todo esto que vale la pena señalar. En 2018, Banksy escondió una trituradora dentro del marco de una de sus pinturas y la activó en el momento exacto en que Sotheby’s cerró la subasta en más de un millón de libras. La obra se autodestruyó frente a una sala llena de coleccionistas estupefactos. Tres años después, esa misma obra —ahora rebautizada Love Is in the Bin— se vendió por 25 millones de dólares. El acto de destrucción multiplicó el valor por diecisiete. El sistema no puede ganar contra alguien que convierte cada ataque en combustible. La revelación de Reuters probablemente tenga el mismo efecto: lejos de debilitar a Banksy, le regala un nuevo capítulo a la leyenda.

Bansky

Pero que el mecanismo sea resiliente no significa que el intento de desarmarlo sea inocuo. Cada vez que alguien revela información que un artista decidió mantener privada, se envía un mensaje a todo creador que aspire a que su obra valga más que su persona: no te lo vamos a permitir. Tu cara es nuestra. Tu nombre es nuestro. Tu historia personal es un recurso público que podemos explotar con o sin tu consentimiento. Es una lógica extractivista aplicada a la identidad, y deberíamos llamarla por su nombre.

Yo prefiero no saber quién es Banksy. No por misticismo barato ni por romanticismo ingenuo. Lo prefiero porque la pregunta abierta es más productiva que la respuesta cerrada. Mientras Banksy sea un signo de interrogación, cada persona que se detiene frente a un mural suyo se convierte en coautora del significado. El día que Banksy sea definitivamente Robin Gunningham, de Bristol, nacido en el 73, esa coautoría se empobrece. El espectador deja de proyectar y empieza a consumir. Deja de preguntarse qué significa esto y empieza a preguntarse quién hizo esto. Y eso, en un mundo saturado de personalismo vacío, es una pérdida.

Reuters no descubrió quién es Banksy. Intentó cerrar una pregunta que estaba mejor abierta.