La emoción "como madre" de la uruguaya que transmitirá la histórica misión de la NASA a la Luna

Una periodista uruguaya conducirá el miércoles la transmisión en español del lanzamiento de Artemis II, la misión tripulada de la NASA que enviará astronautas a la órbita lunar por primera vez en más de 50 años.

Noelia González, experiodista de El Observador, integrante del equipo de NASA en Español y editora del sitio ciencia.nasa.gov, estará como conductora desde el Centro Kennedy, en Florida, donde el cohete ya está en la plataforma de lanzamiento y los cuatro astronautas llegaron el viernes para los preparativos finales.

La misión llevará al espacio a los estadounidenses Reid Wiseman , Victor Glover y Christina Koch , junto con el canadiense Jeremy Hansen . Comenzaron una cuarentena en Houston el mes pasado y la continuarán mientras esperan la luz verde. "Vamos a la Luna", exclamó Wiseman, el comandante de la misión, a su llegada al Centro Kennedy el viernes.

El viaje está previsto para durar unos 10 días . Los astronautas seguirán una trayectoria alrededor de la Luna, aunque no aterrizarán en su superficie. Es el primer vuelo tripulado hacia la Luna en más de medio siglo . Además, será la primera vez que una mujer, una persona negra y un ciudadano no estadounidense participen en una misión lunar.

También es el vuelo inaugural con tripulación del nuevo cohete lunar de la NASA, el SLS, diseñado para permitir que Estados Unidos regrese de forma recurrente a la Luna en los próximos años. El objetivo a futuro es establecer una base permanente como plataforma para una exploración más profunda del sistema solar.

La misión estaba inicialmente programada para febrero, pero varios contratiempos obligaron a devolver el cohete a su hangar para análisis y reparaciones. Esta segunda fase del programa Artemis sigue a la misión de 2022, cuando una nave no tripulada sobrevoló la Luna.

Ahora la NASA tiene ventanas de lanzamiento disponibles entre el 1 y el 6 de abril. La primera oportunidad se abre el miércoles a las 19:24, hora de Uruguay, con una ventana de dos horas.

Meses de preparación para 15 minutos en vivo

Desde el sitio de prensa del Centro Kennedy, González trabaja frente al edificio de ensamblaje de vehículos, donde se construyó el cohete. Desde ahí se puede ver el SLS en la plataforma, con la nave espacial Orion encima, y el enorme reloj de la cuenta regresiva, que todavía no fue activado y por ahora solo dice "Artemis". Llegó el sábado a Cabo Cañaveral junto con su equipo, y desde entonces trabaja entre expertos y medios de comunicación de todo el mundo que copan el predio: ensayando, coordinando, afinando los últimos detalles.

La transmisión en español arranca una hora y media antes de que se abra la ventana de lanzamiento. González la conducirá junto a Luis Aucedo, director interino de la oficina de integración del vehículo Orion, quien responderá preguntas del público en vivo a través de redes sociales. La narración del despegue y la cuenta regresiva estará a cargo de Hamilton Fernández, comentarista especializado en español. La transmisión incluirá además entrevistas grabadas previamente con personas clave de la misión.

Una vez que el cohete despegue, la transmisión en español dura alrededor de 15 minutos. La narración cubre aproximadamente nueve minutos, tiempo en el que Orion ya estará fuera de la Tierra. La transmisión en inglés continúa un par de horas más, hasta la separación de Orion. Habrá también transmisiones adicionales en NASA Plus —en inglés— para el sobrevuelo lunar del lado lejano de la Luna y para el amerizaje, diez días después del lanzamiento.

Para llegar al miércoles, el equipo lleva meses de trabajo. El guion es flexible por necesidad: ya había una ventana en febrero que no pudo ser. Grabaron entrevistas con expertas directamente involucradas en la misión que en los días del lanzamiento estarán demasiado ocupadas para hablar con los medios. Mary Forrestel, asistente técnica del lanzamiento de Artemis II, va a estar en la sala de control en el momento en que se dé la señal de despegue. Lili Villarreal dirige el equipo de recuperación de la cápsula, que operará una vez que Orion americe en el Océano Pacífico, diez días después.

"Mucha gente que está involucrada en la misión va a estar mega ocupada durante el lanzamiento", explica González, "entonces tuvimos que contactarlos con anticipación", contó.

Qué pasa después del despegue

La misión tiene una lógica de etapas. Tras el lanzamiento, los astronautas pasarán dos días aproximadamente en órbita terrestre. Luego se ejecuta una maniobra conocida como inyección traslunar, que dirige la nave hacia la Luna. Durante los siguientes cuatro días viajan hacia allá, realizan el sobrevuelo por el lado lejano —el que nunca se ve desde la Tierra— y luego pasan cuatro días más regresando. El amerizaje final se produce en el Océano Pacífico.

NASA en Español cubrirá todos esos hitos a través de sus redes sociales y su web, aunque las transmisiones en vivo más extensas serán en inglés. González es también editora de ciencia.nasa.gov, donde ya está disponible información detallada sobre la misión, los astronautas y el programa Artemis en general.

"Hay miles de personas detrás"

¿Qué es lo que la moviliza de semejante transmisión? González no menciona el cohete ni la tecnología. Habla del trabajo colectivo: las miles de personas de diferentes centros de la NASA, empresas comerciales y agencias espaciales socias que hicieron posible el lanzamiento y que raramente aparecen en primer plano. "Tiene protagonistas el cohete, la nave, los astronautas, pero hay miles de personas detrás", cuenta.

Describe la experiencia de estar en Cabo Cañaveral los días previos a un lanzamiento como algo difícil de transmitir. Estuvo presente para el lanzamiento de Artemis I, la misión sin tripulación de 2022. "La gente se abraza, se felicita, la gente llora. Es muy emotivo verlo en persona". Lo define como la culminación de un gran proceso, pero también como el comienzo de una misión.

El punto de partida personal tiene fecha exacta: en 2021, mientras veía en vivo el aterrizaje del rover Perseverance en Marte, recibió la oferta para unirse al equipo de NASA en Español. "Dije: wow, voy a ser parte de ese equipo". Esa fue, según cuenta, la primera transmisión en vivo que hizo NASA en Español. Ahora conduce una de las coberturas más importantes de la historia de la agencia.

Como uruguaya, dice que piensa mucho en Latinoamérica y en su región: hacer accesible al público hispanohablante, dentro y fuera de Estados Unidos, toda la emoción y la información de una misión de esta escala. Y como madre, agrega algo más íntimo. "Me mueve mucho la pasión que siento por el espacio y la exploración. Pero también, como madre, me emociona poder compartir esto con mis hijos y saber que en el futuro van a poder ver la presencia humana en la Luna y, más adelante, en Marte. Eso me moviliza muchísimo, porque también puedo vivirlo y compartirlo desde muy cerca", confiesa.