¿Cuál es la mejor canción de Buenos Muchachos? Una selección hecha por fanáticos para festejar el regreso de la banda a los escenarios

La espera fue de cuatro años: Buenos Muchachos no sube a los escenarios desde 2022. La banda decidió ponerse en pausa, sus integrantes consagrarse a proyectos personales y paralelos, y darse aire después de un período de muchos shows y exposición.

Buenos Muchachos encontró siempre la forma de hacer de cada presentación una experiencia diferente , pero el descanso se hizo necesario. Aunque sus integrantes fueron reticentes a hablar de esa pausa durante estos años, siempre aclararon que era una ausencia temporal, y que eventualmente llegaría el momento del regreso. Y ese momento será este viernes 24, con el primero de dos espectáculos que el grupo dará en el Teatro de Verano.

El primero con entradas agotadas, el segundo (agendado para este sábado 25) cerca de esa marca, reunirán en el Ramón Collazo a casi 10 mil personas, para las que serán las presentaciones más convocantes del septeto por fuera de festivales masivos en los que han participado en sus más de 30 años de carrera.

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De cara al regreso a los escenarios de una de las bandas más aclamadas y seminales de la música uruguaya, El Observador convocó a ocho seguidores de Buenos Muchachos bajo una consigna sencilla pero personal: ¿cuál es tu canción favorita de la banda, y por qué?

Músicos, periodistas, una cineasta y hasta un ministro del gobierno compartieron sus elecciones, y esta es la lista resultante:

Gabriel Oddone

*Ministro de Economía y Finanzas

Esta es una lista sin orden, y que tiene canciones de diferentes álbumes. Si bien te diría “toda la discografía”, elijo En la Nada, La hermosa langosta aplastada en la vereda, Turto, Sí sí valor, Sin más, Desestrés, Ensueños y, por supuesto, Temperamento.

Embed - Temperamento

Camila Rodríguez

*Cantante y guitarrista de Niña Lobo

He never wants to see you once again. La frase inicial de esta canción siempre me pareció increíble. La primera vez que escuché “boludo y pelotudo, ya lo sé” pensé: tal cual. Me encanta cuando me pasa eso con una letra. Sentir que alguien tuvo el coraje de decir algo tan cotidiano, tan mundano de una manera tan sencilla es algo que admiro mucho.

Embed - buenos muchachos - he never wants to see you (once again)

Diego "Sapo" Zas

*Conductor de Desayunos Informales (Canal 12) y Aire Rico (Del Sol FM)

Por cada día seguramente tenga una canción preferida, y distinta, de la banda. Pero hay dos o tres que siempre andan en la vuelta. Una es Coral #5. Varias cosas me atrapan: los golpes secos de la batería al principio y al final, los fraseos de guitarra con reminiscencia a música de conservatorio, el coro de Laura Gutman como una sombra espectral atrás de la voz de Pedro Dalton. Es climática y explosiva, la fórmula de la banda. Y me recuerda a las mil veces que fui a verlos y notar que es la canción que, cuando está, termina metiendo al público en el trance de sus shows.

Embed - Coral # 5

Iara López

*Programadora del Cineclub Pervanche y columnista de Oír con los ojos (Radiomundo)

Mi canción favorita de Buenos Muchachos es Coral #5 del Amanecer Búho. La canción es toda una emoción. El contrapunto de la segunda voz de Laura Gutman deja la estela a la imagen de la pareja que asciende en un paisaje nocturno. La risita inicial de Pedro marca una ironía que se vuelve cada vez más seria. La letra, sintética y concisa, habla de una elevación que crece hasta el desgarrado te vi correeeeer. Siempre me imagino las palabras corriendo detrás del grito.

Kristel Latecki

*Periodista, creadora y editora de Piiila, columnista de Aire Rico (Del Sol FM), Banda completa (Topic) y Canal 5

Siempre es una tarea injusta elegir solo una canción. Capturar en un track todo lo que una banda genera o representa, desde lo más inasible a lo más tangible; una emoción profunda y personal hasta un hit radial.

Sin quererlo fue ese el camino que tomé: concentrarme en el disco de Buenos Muchachos en el que me sumergí por primera vez como periodista (Se Pule la Colmena) y de ahí el tema se develó solo, me encontró: Sangre de Arachania.

Un tema simple (en términos de los Buenos y sus mil capas atmosféricas) guitarra y voz, luego percusión y bajo al final; poesía directa y una frase que queda resonando: “La brisa se llevará el alma de tu pena”. Una elección un poco arbitraria entre lo expansivo de su obra, pero que representa eso inexplicable que tiene Buenos Muchachos.

Embed - Sangre de Arachania

Lucía Garibaldi

*Directora de Los tiburones y Un futuro brillante

Elijo De a 2 mejor.

Los Buenos Muchachos son un portal a mi juventud. Fue la primera banda local que vi en vivo, a los 16, en modo nocturno, noche montevideana céntrica.

Y esta canción es también un portal a cómo vivía en ese momento los quiebres y los finales de las relaciones. Siento que dialogaba muy directamente con el corazón de una generación. Además, su forma me parece tan pop como desobediente. Y ese final, casi como un mantra, se quedó conmigo para siempre.

Embed - De a 2 Mejor

Sebastián Panzl

*Periodista y escritor

¿Qué haces Joâo? es mi canción favorita de Buenos Muchachos. La primera vez que la escuché quedé hipnotizado. Nadie canta, Pedro recita un texto que describe a un personaje, acompañado por una atmósfera musical única. Luego llega una larga parte instrumental y pasa de todo. Es hermoso escuchar la canción en vivo. Me llevó mucho trabajo porque es una canción compleja pero aprendí a tocarla en la guitarra hace poco y suena en loop en casa.

Embed - ¿Qué Hacés Joâo?

Luciano Supervielle

*Músico

Difícil elegir una, pero me quedo con Y la nave va. En pandemia grabé una versión para piano solo que fue un poco el origen de varios conciertos en ese formato que transmití por Instagram. Y luego la adoptamos como parte de nuestro repertorio tanto a dúo con Pedro Dalton como para Suma Camerata, el proyecto que hacemos los dos junto con Juan Casanova, en un formato con orquesta de cuerdas. El 15 de mayo sale el disco de Suma Camerata e incluye esta versión cantada por el propio Pedro junto a Casanova.