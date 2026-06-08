El abrazo entre Jorge Drexler y Lucía Topolansky luego de que el músico le dedicara una canción a Mujica en su show en el Antel Arena

Jorge Drexler se presentó este sábado y domingo en el Antel Arena , en dos funciones agotadas en el marco de la gira de estreno de su disco más reciente, Taracá. En ambas noches, el músico interpretó una de sus canciones más célebres, Al otro lado del río (con la que ganó el premio Oscar a Mejor canción original en 2005 ).

La versión, interpretada a capela, fue dedicada en ambas fechas por Drexler "a la memoria de Pepe Mujica" y a su esposa, Lucía Topolansky, que asistió al espectáculo del domingo. Luego del show, la exvicepresidenta y el cantautor tuvieron un encuentro que fue registrado y publicado en las redes sociales de ambos.

"Que honor", le dice Drexler a Topolansky en el video. "Cómo voy a ser tan descortés, muchas gracias", le responde la exsenadora.

El show de Drexler de este sábado se podrá ver en streaming: Antel TV lo transmitirá en vivo

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"Me alegra verte porque estuve en Brasil hace un par de meses, fui a Minas Gerais, que le daban un honoris causa a Pepe en la Universidad de ahí. Y la universidad tiene una orquestita. Y como yo venía de acá, y hablo en español, tocaron y cantaron una canción tuya, una de Mercedes Sosa y una de Violeta Parra", le contó Topolansky ante la alegría de Drexler.

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El mensaje de Topolansky para Jorge Drexler

Junto al video, Topolanksy publicó en su cuenta de Instagram un mensaje para Drexler. "Ha llevado y lleva nuestra bandera al mundo, nos hace sentir orgullosos. En este momento, cantar: 'que viva todo aquel valiente que tiende un puente, y el valiente que lo cruza', es necesario y urgente".

Esa frase pertenece a una de las canciones de Taracá, Nuestro trabajo/los puentes, que Drexler interpreta junto al cantante de plena Américo Young, y que según contó el compositor, empezó a escribirla el día antes de la asunción de la primera presidencia de Donald Trump en 2017. "Me vino un golpe de miedo que el tiempo me confirmó, y empecé esta canción", relató al público en el show del sábado.

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En su mensaje, Topolansky agregó "gracias por la música, por la invitación, por el recuerdo a Pepe y por representarnos tan bien siempre".