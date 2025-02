A veinte años del Oscar de Jorge Drexler: una historia de ninguneo, música y venganza

GENE HACKMAN La vida y las películas de Gene Hackman, la leyenda del cine que no fue "entrenado para ser una estrella"

Jorge Drexler versus los Oscar

Más allá de la alegría de la nominación, la previa de los Oscar fue polémica para Drexler. Como sucede todavía ahora, dos décadas después, los premios estaban preocupados por la baja en los ratings televisivos que se producía año a año. Por esa razón, el productor de la ceremonia, Gil Cates, miraba de reojo la lista de los nominados con incertidumbre.

Es habitual que los temas nominados al Oscar a Mejor canción original sean cantados en vivo por sus intérpretes originales a lo largo de la ceremonia televisada (aunque este año, por ejemplo, no sucederá). Estos suelen ser personajes de cierto renombre que ayudan a impulsar el marketing previo del evento.

Pero para Cates, la lista de nominados no tenía nombres lo suficientemente "sexis", principalmente el de Drexler, el menos conocido del quinteto para el público estadounidense. Por esa razón, el productor invocó a la cantante Beyoncé, y le pidió que interpretara las cinco nominadas durante la ceremonia, por lo que en realidad ninguno de los nominados cantó sus canciones en el evento.

Jorge Drexler.jpg

Beyoncé aceptó cantar las otras cuatro canciones, pero se negó a cantar Al otro lado del río por tratarse de una canción en español, idioma que no maneja. Así que Cates decidió apostar a artistas que los estadounidenses identificaran como "latinos", negándose rotundamente a que Drexler cantara sobre el escenario de los premios.

El primer tentado fue el español Enrique Iglesias, que no aceptó. Los elegidos finalmente fueron el actor español Antonio Banderas, y el guitarrista mexicano Carlos Santana.

"Si bajaran los extraterrestres a la Tierra, ¿qué les mostramos?"

"Santana nunca me llamó, pero Antonio me demostró su calidad humana", reconoció Drexler en su momento.

Cates tuvo un mano a mano con Drexler en el que intentó justificar su decisión. "Si bajaran los extraterrestres a la Tierra, ¿qué les mostramos?" le dijo Cates, que falleció en 2011 y fue productor de los Oscar durante 14 años, entre 1990 y 2008.

"Para Cates los Oscar eran el evento más importante del homo sapiens", recordó alguna vez Drexler en una entrevista en el programa español Viajando con Chester. "Me dice 'no es nada personal, además sos un nominado'. Admiraba a los nominados como si fueran seres divinos, pero que no era un artista de perfil alto y él tenía un rating que defender", contó el uruguayo.

En aquel momento, el músico envió una carta abierta a los medios de comunicación reconociendo que le hubiera gustado cantar a él mismo su canción o "al menos que la producción de la gala de los Oscar me consultara acerca de cómo presentarla en vivo, cosa que nunca ocurrió".

La venganza de Jorge Drexler

La decisión de la Academia y de Cates generó que varios artistas respaldaran al cantautor uruguayo. Además del llamado de Banderas, Drexler recibió el apoyo del actor mexicano Gael García Bernal, que interpretó al Che Guevara en Diarios de Motocicleta.

García Bernal estaba agendado para presentar la canción en la ceremonia, pero se bajó como muestra de solidaridad con el uruguayo. Quién presentó a Banderas y a Santana fue su compatriota, la actriz Salma Hayek, que se desvió del guion y dijo que la canción había sido "escrita y hermosamente cantada en español, por Jorge Drexler", antes de traducir al inglés un fragmento de la letra.

Luego, enfatizando el nombre del autor, anunció "interpretando Al otro lado del río, de Jorge Drexler, Antonio Banderas y Carlos Santana". Mientras tanto, cada vez que Drexler era tomado por las cámaras de la ceremonia, su mirada gélida se dirigía hacia el lente.

Sin título.jpg

Finalmente, llegó el momento del anuncio del ganador. El encargado de abrir el sobre era nada menos que Prince, que anunció "and the Oscar goes to...Al otro lado del río, Jorge Drexler". El uruguayo subió al escenario, se arrodilló ante Prince en una situación bastante incómoda, y consumó su revancha.

Drexler no habló. Utilizó sus únicos 22 segundos de exposición mundial, masiva y prestigiosa para entonar a capela algunos versos de su canción ganadora. Y se despidió con un "chau, thank you, gracias".

"Yo solo quería cantar, y en cada intervalo de la ceremonia practicaba la canción. No disfruto de la venganza", explicó el músico en varias entrevistas.

Embed - "Al Otro Lado Del Río" Wins Original Song: 2005 Oscars

A su regreso a Uruguay, Drexler fue acogido en medio de ovaciones y el flamante presidente Tabaré Vázquez lo recibió en el edificio Libertad y le regaló un pabellón patrio.

Desde entonces y hasta ahora, ningún otro uruguayo, ni películas producidas en el país estuvieron nominadas al Oscar. Recién en este 2025, una película dirigida por un oriental, pero hecha en Estados Unidos, llegó a los premios. Se trata de Alien: Romulus, de Fede Álvarez, nominada a Mejores efectos visuales.