El resto bien: se estrenó la serie con Benjamín Vicuña y un elenco lleno de uruguayos que se filmó en Montevideo

Un historietista en crisis con su propia vida recibe el diagnóstico de una hernia que le impide cargar pesos de más de tres kilos. Esa determinación médica lo lleva a repensar su propia vida, y catapulta una crisis de la mediana edad que es el eje de la serie de comedia dramática El resto bien , protagonizada por Benjamín Vicuña que se estrena este viernes, y que tiene una conexión clave con Uruguay.

La miniserie de ocho episodios fue filmada parcialmente en Montevideo , donde transcurre uno de sus capítulos. Distintos espacios y lugares de la ciudad, como la Rambla de Pocitos y el Puertito del Buceo son escenarios de la historia , que luego se reparte entre Paraguay y Argentina.

La muerte de Luis Brandoni puso en pausa la secuela de la serie Nada, pero Disney quiere reflotarla con otro gran actor de Hollywood junto a Robert De Niro

Vicuña junto a otras de las figuras del elenco, que incluye a las actrices argentinas Rita Cortese y Violeta Urtizberea, fueron parte del rodaje en Uruguay , para una serie que también incluyó a técnicos uruguayos y que tiene un elenco compuesto por rostros del cine y las series locales.

Jorge Bolani, Mirella Pascual y Roberto Suárez son parte del plantel actoral de El resto bien, al igual que Daniel Hendler, que ejerció también el rol de director junto al argentino Daniel Burman (El abrazo partido, Iosi, el espía arrepentido), creador del proyecto. La serie tiene además el trabajo de producción de la empresa uruguaya Cimarrón.

"¿Qué es lo que nos pesa en la vida?" es la pregunta que domina el viaje de Ariel, el historietista encarnado por Vicuña, que tiene que lidiar con sus cinco hijos, sus padres, amigos, y las exigencias de su vida profesional, familiar y social.

ERB_Uruguay_5

La serie tiene además actuaciones especiales de Andrea Frigerio, Alejandro Awada y Marina Bellati, además de apariciones de los actores y comediantes Sebastián Wainraich, Ezequiel Campa, Mike Chouhy y Agustina Aguilar, así como el trabajo del historietista argentino Ricardo Siri, más conocido como Liniers, que fue el encargado de diseñar y dibujar las historietas que crea el protagonista de esta serie junto al dibujante encarnado por Hendler.

El resto bien está compuesta por ocho episodios, de 30 minutos cada uno, que desde este viernes 24 se pueden ver en la plataforma Flow.