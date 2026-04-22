La muerte de Luis Brandoni puso en pausa la secuela de la serie Nada, pero Disney quiere reflotarla con otro gran actor de Hollywood junto a Robert De Niro

La muerte de Luis Brandoni no sólo dejó un vacío en su núcleo familiar y en el del ambiente artístico en general, sino que además puso en pausa un proyecto que ya estaba en marcha: la segunda temporada de la miniserie Nada, llamada Todo.

Creada en 2023 por Mariano Cohn y Gastón Duprat (responsables del éxito de El Encargado, Bellas Artes, entre tantas otras), la ficción está protagonizada por Brandoni quien interpreta a Manuel Tamayo Prats, un crítico gastronómico mordaz que se queda solo de la noche a la mañana por la muerte de su empleada doméstica. Y no sabe hacer nada. Ni las compras en el supermercado. De ahí el nombre de la serie.

Aquí Brandoni está acompañado por Robert De Niro , quien oficia de narrador en cada episodio introduciéndonos a la trama mientras explica el significado de frases populares argentinas como “estar en el horno”, “remar en dulce de leche”, “la verdad de la milanesa”, “comerse un garrón” y “tirar manteca al techo”.

Incluida en la programación de Disney+ , la producción fue un éxito. Porque además fue el debut de De Niro en una serie, hasta ese entonces solo había hecho cine. La química entre ambos fue perfecta e incluso, la escenas que incluían a Majo Cabrera, actriz paraguaya que hace de la nueva empleada doméstica, se han viralizado miles de veces. De Niro debe haber tomado mates riquísimos servidos por ella. Fue entonces cuando se proyectó la segunda temporada llamada Todo. En ella el protagonista sería De Niro y se rodaría en Nueva York, teniendo una participación menor de Brandoni que oficiaría de narrador y participaría en algunas escenas. Exactamente lo opuesto a la primera parte.

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El fallecimiento de Brandoni el lunes 20 de abril provocó una reunión de emergencia convocada por Disney para definir los pasos a seguir. Se sabe que hay escenas rodadas con anticipación a la muerte de Beto. Esas pueden usarse y construyen parte de Todo. El guión ya está escrito pero fue realizado previo a su deceso: es decir, hay que reescribir todas sus escenas no filmadas. Hasta ahora no hay certezas de que la serie se realice. Aunque De Niro está al corriente del deseo de filmarla y se buscan otros nombres resonantes para que realicen la narración que habría hecho Brandoni. ¿De quién se habla concretamente? Hay nombres escritos en una lista secreta que atesora la plataforma. Uno de ellos es el de Brad Pitt. Así es. Si ya está De Niro, ¿por qué no seguir soñando? Después de todo, crecimos creyendo en la magia de Disney.