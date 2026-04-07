Cambios en Canal 10: Polémica en el bar tendrá nuevo conductor tras la salida de Eduardo "Colo" Gianarelli

La próxima aparición de Gran Hermano Uruguay está generando algunos cambios en Canal 10. Uno de ellos involucra a la persona que estará ocupando la silla del conductor en la primera versión vernácula del famoso reality: Eduardo Gianarelli.

El "Colo" fue anunciado como conductor de Gran Hermano Uruguay en febrero de este año , en una movida lógica si se tiene en cuenta que integra Canal 10 desde 2021, primero en el programa Dale que va, luego en La mañana en casa, Masterchef y Polémica en el Bar.

Justamente, debido a su nuevo rol dentro de la programación del canal, este último programa dejará de tenerlo al frente en el futuro próximo, algo que ha hecho desde febrero de 2025, cuando sustituyó a Patricia Madrid.

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En ese sentido, Canal 10 necesita de un nuevo conductor para Polémica, y si bien falta el anuncio oficial de la señal, todo apunta a que será un viejo conocido del programa: Jorge Piñeyrúa.

1670954873687.webp Jorge Piñeyrúa en Polémica en el bar

El "Piñe" fue quien inauguró el formato en Uruguay en su estreno en 2019, y se mantuvo en ese rol hasta 2024. Según informó TV Show y confirmó El Observador, será quien volverá a ocupar ese lugar cuando se produzca la salida de Gianarelli, quien seguirá en sus funciones actuales hasta por lo menos varias semanas más.

Polémica en el bar ha tenido varios horarios, frecuencias y panelistas, pero actualmente va los viernes a las 21.15 y el elenco está formado por Julio Ríos, Sofía Romano, Jorge Balmelli y Daro Kneubuhler.