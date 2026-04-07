Cambios en Canal 10: Polémica en el bar tendrá nuevo conductor tras la salida de Eduardo "Colo" Gianarelli
En febrero de este año, Gianarelli fue confirmado como el nuevo conductor de Gran Hermano Uruguay
7 de abril de 2026 11:41 hs
Eduardo "Colo" Gianarelli dejará Polémica en el bar para conducir Gran Hermano Uruguay
La próxima aparición de Gran Hermano Uruguay está generando algunos cambios en Canal 10. Uno de ellos involucra a la persona que estará ocupando la silla del conductor en la primera versión vernácula del famoso reality: Eduardo Gianarelli.
Justamente, debido a su nuevo rol dentro de la programación del canal, este último programa dejará de tenerlo al frente en el futuro próximo, algo que ha hecho desde febrero de 2025, cuando sustituyó a Patricia Madrid.
En ese sentido, Canal 10 necesita de un nuevo conductor para Polémica, y si bien falta el anuncio oficial de la señal, todo apunta a que será un viejo conocido del programa: Jorge Piñeyrúa.
El "Piñe" fue quien inauguró el formato en Uruguay en su estreno en 2019, y se mantuvo en ese rol hasta 2024. Según informó TV Show y confirmó El Observador, será quien volverá a ocupar ese lugar cuando se produzca la salida de Gianarelli, quien seguirá en sus funciones actuales hasta por lo menos varias semanas más.
Polémica en el bar ha tenido varios horarios, frecuencias y panelistas, pero actualmente va los viernes a las 21.15 y el elenco está formado por Julio Ríos, Sofía Romano, Jorge Balmelli y Daro Kneubuhler.