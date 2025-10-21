La promesa que le hizo el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, a Bolivia: "un Mundial"

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se comprometió este lunes en La Paz a darle la sede de "un Mundial" a Bolivia , sin precisar cuál ni de qué categoría.

"Vamos a traer un Mundial aquí, claro, por supuesto, vamos a ver, vamos a hablar de qué Mundial hablamos", dijo el jefe del organismo rector del balompié mundial durante una visita a la ciudad boliviana.

Aunque el apoyo del presidente de la FIFA es clave, las sedes de los mundiales se eligen mediante una votación en la que participan los más de 200 países afiliados a la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA).

Infantino lanzó el compromiso en el marco de su visita a la nación andina para participar en las celebraciones por el centenario de fundación de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF).

FIFA President Gianni Infantino (C) attends the inauguration of the first phase of the Bolivian national team's High-Performance Center, known as "La Casa de la Verde," in La Paz on October 20, 2025. (Photo by Roberto ARANDA / AFP)

El jefe de la FIFA estuvo acompañado del presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez.

Al evento también asistió el flamante presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz.

Vamos a "empezar a conversar con el presidente electo" sobre la posibilidad de organizar una Copa del Mundo de fútbol, dijo Infantino.

La máxima autoridad de la FIFA no hizo comentarios sobre el reciente pedido del mayor sindicato de futbolistas del país, Fabol, para que el organismo intervenga la FBF por presunta corrupción.

Previo a la visita de Infantino, la organización que agrupa a los jugadores de los clubes profesionales denunció "ilegalidades" de dirigentes de la federación local en el manejo del balompié.

La selección de Bolivia jugará la repesca para el Mundial de Norteamérica 2026 en México en marzo.

