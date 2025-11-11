Prueba de admisión del carnaval: 11 campeones en 28 aspirantes y lo que piden para entrar al Teatro de Verano

Carnaval 2026: hay 22 conjuntos ya clasificados y con presencia confirmada en el próximo concurso y 28 que buscarán un lugar.

Con la participación de 28 conjuntos , que serán evaluados por un jurado que volverá a ser presidido por Nicolás Lasa , desde este miércoles 12 de noviembre se desarrollará la prueba de admisión para el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de 2026 .

En la lista de aspirantes a ser parte del concurso carnavalero —que comenzará el lunes 26 de enero— sobresalen varios títulos con trayectoria destacada, 11 de ellos incluso ganadores del primer premio en otros años : las murgas La Reina de La Teja, Falta y Resto, Araca la Cana, Don Bochinche y Cía, Patos Cabreros y Diablos Verdes; los parodistas Zíngaros; las revistas House, Madame Gótica y Carambola; y los humoristas Cyranos.

En esta instancia clasificatoria, que suele convocar cada noche a cientos y hasta miles de espectadores —el aforo del Teatro de Verano del Parque Rodó es para algo más de 5.000 espectadores—, cada conjunto deberá presentar ante el jurado un fragmento del espectáculo que tienen proyectado exhibir el año que viene.

La prueba se desarrollará en el “Ramón Collazo” durante cinco noches y para ingresar no habrá que pagar entrada , pero se pedirá al público que done un alimento no perecedero que las entidades organizadoras –Intendencia de Montevideo (IM) y Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu)– entregarán a diversas instituciones de acción social.

DSC_0047 Álvaro Recoba, presentador de los espectáculos de carnaval en el Teatro de Verano. Juan Samuelle (archivo)

El jurado y las decisiones previstas

El jurado que presidirá Lasa tendrá a Gabriela Barbosa como presidenta alterna y serán cuatro los miembros evaluadores: Susana Bosch, Mariana Gerosa, Adriana Da Silva y Fernando Imperial.

Hay nueve cupos para 19 murgas.

Hay dos cupos para humoristas y competirán tres.

Hay dos cupos para comparsas y participarán dos.

Hay dos cupos pero solo participará un parodista (un cupo será asignado a otra categoría).

Hay tres cupos para revistas y participarán dos (un cupo será asignado a otra categoría).

El jurado no está obligado a asignar todos los cupos disponibles (el elenco para avanzar debe al menos lograr un 60% del total del puntaje asignable) y puede, como se indicó, reasignar cupos de una categoría a elencos de otra.

Lo previsto, aunque puede variar, es que clasifiquen 18 y en el concurso de 2026 compitan 40 conjuntos.

DSC_0018 Prueba de admisión para el carnaval. Juan Samuelle (archivo)

Fixture de la prueba de admisión para el carnaval 2026

Etapa 1 el miércoles 12

20:30 Vale Cuatro (murga)

21:05 Más Que Lonja (sociedad de negros y lubolos)

21:40 Mi Vieja Mula (murga)

22:20 House (revista)

23:00 Social Club (humoristas)

23:40 Reina de La Teja (murga)

Etapa 2 el jueves 13

20:30 Qué Julepe (murga)

21:05 Herencia Ancestral (sociedad de negros y lubolos)

21:40 Don Bochinche (murga)

22:20 Madame Gótica (revista)

23:00 Cyranos (humoristas)

23:40 Falta y Resto (murga)

Etapa 3 el viernes 14

20:30 Ay Alberto (murga)

21:05 Araca la Cana (murga)

21:40 Jorge (murga)

22:15 Carambola (revista)

22:55 Fantoches (humoristas)

23:35 Patos Cabreros (murga)

Etapa 4 el sábado 15

20:30 La Sandía de la Torta (murga)

21:05 A la Bartola (murga)

21:40 Sorda de un Oído (murga)

22:15 Gente Grande (murga)

22:50 La Margarita (murga)

23:25 Diablos Verdes (murga)

Etapa 5 el domingo 16

20:30 Metele que son Pasteles (murga)

21:05 La Línea Maginot (murga)

21:40 Un Título Viejo (murga)

22:15 Zíngaros (parodistas)

DSC_0008 Carnaval 2026: hay 22 conjuntos ya clasificados y con presencia confirmada en el próximo concurso y 28 que buscarán un lugar. Juan Samuelle (archivo)

La lista de los 22 ya clasificados

Murgas

Asaltantes con Patente (renunció a competir en 2026)

Cayó la Cabra

Curtidores de Hongos

Doña Bastarda

Jardín del Pueblo

La Gran Muñeca

La Mojigata

La Nueva Milonga

La Trasnochada

Queso Magro

Sociedad de Negros y Lubolos

Integración

La Sara del Cordón

Valores

Yambo Kenia

Parodistas

Adams

Caballeros

Los Muchachos

Momosapiens

Humoristas

Los Choby’s

Los Rolin

Sociedad Anónima

Revistas

Gala 1985 (renunció a competir en 2026)

La Compañía

Tabú

Nota: ya están clasificados por haber participado en la Liguilla del Carnaval de 2025.

DSC_0408 Prueba de admisión para el carnaval. Juan Samuelle (archivo)

Las fechas del carnaval de 2026

Diciembre

Miércoles 3 al sábado 6 instancia final del Encuentro de Murga Joven en el Teatro de Verano.

Domingo 14 Desfile de Carnaval de las Promesas por la avenida 18 de Julio.

Jueves 18 inicio del Encuentro de Carnaval de las Promesas en el Teatro de Verano (hasta el domingo 11 de enero).

Enero

Jueves 22 Desfile Inaugural de Carnaval por la avenida 18 de Julio.

Viernes 23 Desfile de Escuelas de Samba por la avenida 18 de Julio.

Lunes 26 inicio del Concurso Oficial de Carnaval en el Teatro de Verano.

Febrero

Viernes 6 y sábado 7 Desfile de Llamadas por la calle Isla de Flores.