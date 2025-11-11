Prueba de admisión del carnaval: 11 campeones en 28 aspirantes y lo que piden para entrar al Teatro de Verano
Con 28 elencos, evaluados por un jurado que presidirá Nicolás Lasa, este miércoles 12 comenzará la prueba de admisión para el próximo Concurso de Carnaval
11 de noviembre 2025 - 17:06hs
Carnaval 2026: hay 22 conjuntos ya clasificados y con presencia confirmada en el próximo concurso y 28 que buscarán un lugar.
Con la participación de 28 conjuntos, que serán evaluados por un jurado que volverá a ser presidido por Nicolás Lasa, desde este miércoles 12 de noviembre se desarrollará la prueba de admisión para el Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de 2026.
En la lista de aspirantes a ser parte del concurso carnavalero —que comenzará el lunes 26 de enero— sobresalen varios títulos con trayectoria destacada, 11 de ellos incluso ganadores del primer premio en otros años: las murgas La Reina de La Teja, Falta y Resto, Araca la Cana, Don Bochinche y Cía, Patos Cabreros y Diablos Verdes; los parodistas Zíngaros; las revistas House, Madame Gótica y Carambola; y los humoristas Cyranos.
En esta instancia clasificatoria, que suele convocar cada noche a cientos y hasta miles de espectadores —el aforo del Teatro de Verano del Parque Rodó es para algo más de 5.000 espectadores—, cada conjunto deberá presentar ante el jurado un fragmento del espectáculo que tienen proyectado exhibir el año que viene.
Espectáculos en el Teatro de Verano sin costo de entrada
La prueba se desarrollará en el “Ramón Collazo” durante cinco noches y para ingresar no habrá que pagar entrada, pero se pedirá al público que done un alimento no perecedero que las entidades organizadoras –Intendencia de Montevideo (IM) y Directores Asociados de Espectáculos Carnavalescos y Populares del Uruguay (Daecpu)– entregarán a diversas instituciones de acción social.
El jurado y las decisiones previstas
El jurado que presidirá Lasa tendrá a Gabriela Barbosa como presidenta alterna y serán cuatro los miembros evaluadores: Susana Bosch, Mariana Gerosa, Adriana Da Silva y Fernando Imperial.
Hay nueve cupos para 19 murgas.
Hay dos cupos para humoristas y competirán tres.
Hay dos cupos para comparsas y participarán dos.
Hay dos cupos pero solo participará un parodista (un cupo será asignado a otra categoría).
Hay tres cupos para revistas y participarán dos (un cupo será asignado a otra categoría).
El jurado no está obligado a asignar todos los cupos disponibles (el elenco para avanzar debe al menos lograr un 60% del total del puntaje asignable) y puede, como se indicó, reasignar cupos de una categoría a elencos de otra.
Lo previsto, aunque puede variar, es que clasifiquen 18 y en el concurso de 2026 compitan 40 conjuntos.
Fixture de la prueba de admisión para el carnaval 2026
Etapa 1 el miércoles 12
20:30 Vale Cuatro (murga)
21:05 Más Que Lonja (sociedad de negros y lubolos)
21:40 Mi Vieja Mula (murga)
22:20 House (revista)
23:00 Social Club (humoristas)
23:40 Reina de La Teja (murga)
Etapa 2 el jueves 13
20:30 Qué Julepe (murga)
21:05 Herencia Ancestral (sociedad de negros y lubolos)
21:40 Don Bochinche (murga)
22:20 Madame Gótica (revista)
23:00 Cyranos (humoristas)
23:40 Falta y Resto (murga)
Etapa 3 el viernes 14
20:30 Ay Alberto (murga)
21:05 Araca la Cana (murga)
21:40 Jorge (murga)
22:15 Carambola (revista)
22:55 Fantoches (humoristas)
23:35 Patos Cabreros (murga)
Etapa 4 el sábado 15
20:30 La Sandía de la Torta (murga)
21:05 A la Bartola (murga)
21:40 Sorda de un Oído (murga)
22:15 Gente Grande (murga)
22:50 La Margarita (murga)
23:25 Diablos Verdes (murga)
Etapa 5 el domingo 16
20:30 Metele que son Pasteles (murga)
21:05 La Línea Maginot (murga)
21:40 Un Título Viejo (murga)
22:15 Zíngaros (parodistas)
La lista de los 22 ya clasificados
Murgas
Asaltantes con Patente (renunció a competir en 2026)
Cayó la Cabra
Curtidores de Hongos
Doña Bastarda
Jardín del Pueblo
La Gran Muñeca
La Mojigata
La Nueva Milonga
La Trasnochada
Queso Magro
Sociedad de Negros y Lubolos
Integración
La Sara del Cordón
Valores
Yambo Kenia
Parodistas
Adams
Caballeros
Los Muchachos
Momosapiens
Humoristas
Los Choby’s
Los Rolin
Sociedad Anónima
Revistas
Gala 1985 (renunció a competir en 2026)
La Compañía
Tabú
Nota: ya están clasificados por haber participado en la Liguilla del Carnaval de 2025.
Las fechas del carnaval de 2026
Diciembre
Miércoles 3 al sábado 6 instancia final del Encuentro de Murga Joven en el Teatro de Verano.
Domingo 14 Desfile de Carnaval de las Promesas por la avenida 18 de Julio.
Jueves 18 inicio del Encuentro de Carnaval de las Promesas en el Teatro de Verano (hasta el domingo 11 de enero).
Enero
Jueves 22 Desfile Inaugural de Carnaval por la avenida 18 de Julio.
Viernes 23 Desfile de Escuelas de Samba por la avenida 18 de Julio.
Lunes 26 inicio del Concurso Oficial de Carnaval en el Teatro de Verano.
Febrero
Viernes 6 y sábado 7 Desfile de Llamadas por la calle Isla de Flores.