/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 20 millones de pesos

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

21 de diciembre 2025 - 12:30hs
Sorteo del 5 de Oro

Sorteo del 5 de Oro

Este domingo 21 de diciembre se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de 20.2 millones de pesos, lo que se traduce en más de 500 mil dólares (U$S 515.319,38).

El Pozo de Oro sortea un total de 8 millones de pesos, mientras que el Pozo Revancha reparte 12.2 millones de pesos.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Sorteo del 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan más de 65 millones de pesos

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del miércoles 17 de diciembre EN VIVO

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 65 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro sorteo sorteo 5 de oro Pozo de Oro

José Luis Elizondo asume como nuevo comandante en jefe de la Armada
ARMADA

Denuncian que abogada que hizo informe favorable al comandante de la Armada fue "beneficiada" con un ascenso "triplemente excepcional"

SINIESTRO

Accidente fatal en Rocha: un conductor de 23 años alcoholizado atropelló y mató a un ciclista en la ruta 9
SINIESTRO

Accidente fatal en Rocha: un conductor de 23 años alcoholizado atropelló y mató a un ciclista en la ruta 9

Fuerzas Armadas rechazaron aumento de la edad de retiro
NUEVO LIBRO

General del Ejército advirtió en 1997 que negativa a abordar el tema de los derechos humanos terminaría volviéndose en contra de los propios militares

Rafael Porzecanski durante la entrevista con El Observador
ENTREVISTA

Rafael Porzecanski: "Es evidente que el gobierno necesita generar una mayor conexión con la ciudadanía" en economía y seguridad

