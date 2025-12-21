Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 20 millones de pesos

Este domingo 21 de diciembre se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de 20.2 millones de pesos, lo que se traduce en más de 500 mil dólares (U$S 515.319,38) .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El Pozo de Oro sortea un total de 8 millones de pesos, mientras que el Pozo Revancha reparte 12.2 millones de pesos.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

JUEGOS DE AZAR 5 de Oro: resultados del miércoles 17 de diciembre EN VIVO

JUEGOS DE AZAR Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan más de 65 millones de pesos

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo .

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 65 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.