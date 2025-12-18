5 de Oro: resultados del miércoles 17 de diciembre EN VIVO

Este miércoles 17 de diciembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 60.000.000 .

El Pozo de Oro sorteaba $ 59.426.411 y tuvo un solo ganador que se llevó el total de este monto . Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 02 de San José .

El Pozo de Plata ponía en juego $ 801.186 y obtuvo dos aciertos que se repartieron $ 400.593 cada uno , mientras que el Pozo Revancha ponía en juego $ 5.858.468 y resultó vacante .

El sorteo se puede repasar a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 17/12/2025

Resultados del Pozo de Oro

09

04

05

01

29

Bolilla extra: 15

Resultados del Pozo Revancha

03

05

24

25

40

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.