/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del miércoles 17 de diciembre EN VIVO

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

18 de diciembre 2025 - 0:00hs
5 de Oro

5 de Oro

El Observador

Este miércoles 17 de diciembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 60.000.000.

El Pozo de Oro sorteaba $ 59.426.411 y tuvo un solo ganador que se llevó el total de este monto. Los números ganadores fueron vendidos en la Agencia 02 de San José.

El Pozo de Plata ponía en juego $ 801.186 y obtuvo dos aciertos que se repartieron $ 400.593 cada uno, mientras que el Pozo Revancha ponía en juego $ 5.858.468 y resultó vacante.

El sorteo se puede repasar a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 17/12/2025

Resultados del Pozo de Oro

  • 09
  • 04
  • 05
  • 01
  • 29
  • Bolilla extra: 15

Resultados del Pozo Revancha

  • 03
  • 05
  • 24
  • 25
  • 40

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro Pozo de Oro

