¿Por qué la Premier League no realizará el tradicional Boxing Day del 26 de diciembre?

El fútbol británico, tan aferrado a sus tradiciones, ha dejado de lado este año el clásico "Boxing Day" , una fiesta de este deporte que juntaba a todos los partidos de la Premier League los 26 de diciembre, y que en esta ocasión ha esparcido los partidos previstos de su decimoctava jornada entre los tres días del fin de semana.

Con la lucha por el título cada vez más acentuada, el Arsenal aferrado al liderato y el Manchester City y el Aston Villa en pleno crecimiento, a la espera de cualquier error del equipo de Mikel Arteta, la competición inglesa acelera en este tramo final de año.

Aún así, la Premier se acentúa hasta el cierre del 2025, con partidos casi todos los días. La fecha 18 en este fin de semana que llega y la decimonovena, la última de la primera vuelta, entre el fin de año y el Año Nuevo.

Arrinconado queda el Boxing Day , una celebración en la que gran parte de los partidos se jugaba a lo largo del 26 de diciembre, al día siguiente de la Navidad. Los campos se llenaban, invadidos por niños y jóvenes en medio de las celebraciones, plagados de colorido. En este caso la historia ha sido derribada por los intereses televisivos que han impuesto sus condiciones contractuales para el desarrollo de la jornada.

Según reportaron diversos medios, la liga inglesa acordó en su contrato televisivo que debía contar con competencia en 33 fines de semana de la temporada, para reducir la cantidad de partidos en días semanales.

Con las diversas copas domésticas e internacionales, junto a las fechas de selecciones, en el medio, la Premier no tuvo mucha más opción que elegir el fin de semana posterior al 26 de diciembre.

De esta forma, el Boxing Day, llamado así por ser considerado el segundo día de Navidad, en el que las clases nobles daban regalos, cajas o cestas de regalos a sus trabajadores, no se disputará como es tradición.

La Premier solo tendrá un partido el 26 de diciembre, el choque en Old Trafford entre el Manchester United y el Newcastle. El sábado se disputarán siete partidos y el domingo 28 los dos restantes. Así, las televisiones podrán retransmitir los encuentros como suele ser habitual.

La carrera por la Premier League

Erling Haaland El Manchester City de Erling Haaland (foto) se enfrentará al Nottingham Forest de visitante EFE

Clasificado con apuros, por penaltis ante el Crystal Palace, para las semifinales de la Copa de la Liga y con síntomas de cierta fatiga, el Arsenal alarga la defensa de su liderato en el choque contra el Brighton en el Emirates. Se dejó puntos contra el Chelsea (1-1) y sufrió después su segunda derrota de la liga contra el Aston Villa (2-1). Cinco puntos perdidos aprovechados por sus rivales.

Las lesiones han azotado al cuadro de Arteta. Sin Kai Havertz desde el inicio ha perdido a Gabriel Magalhaes, Ben White, Cristhian Mosquera y Max Dowman.

Para cuando el Arsenal inicie el encuentro, el Manchester City ya habrá completado su partido en City Ground contra el Nottingham Forest. Con Erling Haaland y Rayan Cherki a alto nivel, el cuadro de Pep Guardiola espera el momento adecuado para el asalto al liderato de la competición. Lleva siete triunfos seguidos, cinco de ellas en la Premier y le ha recortado un puñado de puntos al Arsenal.

En la carrera por la cima está también el Aston Villa de Unai Emery, con diez victorias seguidas entre todas las competiciones, siete de ellas en la Premier. Tras ganar al Manchester United y al Arsenal recientemente, el cuadro de Birmingham disfrutó de un subidón en su autoestima. Ha sumado 33 de los últimos 36 puntos.

Protagoniza el partido más lustroso de la jornada en Stamford Bridge, contra el Chelsea, cuarto en la tabla pero sin regularidad. En sus últimos cinco partidos, el campeón del mundo ha empatado tres, ha perdido uno y solo consiguió ganar otro, frente el Everton, hace dos semanas. Enzo Maresca recupera a Estevao y a Delap para el choque y con Cole Palmer con más minutos y cerca de encontrar su mejor nivel.

Además, el Liverpool tiene una buena ocasión de avanzar en su progreso con la visita a Anfield del colista, el Wolverhampton, que todavía no ha ganado partido alguno, que está desahuciado y que solo ha logrado dos empates. El resto, quince partidos, los ha perdido.

El conjunto de Arne Slot se ha entonado en los últimos encuentros y está a la altura del Chelsea, en la puja por la cuarta posición aunque lejos de la pelea que mantienen el Aston Villa, el Manchester City y el Arsenal, del que le separa diez puntos.

Los partidos de la próxima fecha de la Premier League

Viernes 26 de diciembre

Manchester United-Newcastle. 17:00

Sábado 27 de diciembre

Nottingham Forest-Manchester City. 9:30

Arsenal-Brighton. 12:00

Brentford-Bournemouth. 12:00

Burnley-Everton. 12:00

Liverpool-Wolverhampton. 12:00

West Ham-Fulham. 12:00

Chelsea-Aston Villa. 14:30

Domingo 28 de diciembre

Sunderland-Leeds. 11:00

Crystal Palace-Tottenham. 13:30

FUENTE: Con información de EFE