Confirmado: pese a regresar a los entrenamientos, Ronald Araujo no fue convocado para el derbi de Barcelona

Ronald Araujo quedó fuera de la lista de convocados del FC Barcelona y no estará presente en el partido contra el Espanyol por LaLiga española , luego de volver a los entrenamientos del equipo Culé tras estar varias semanas de baja por el bajón anímico que sufrió..

Se determinó esta decisión después de una reunión entre el jugador, el staff técnico encabezado por el alemán Hansi Flick y los médicos del club. Aunque se ha entrenado bien en estos primeros días después del receso por las fiestas, todas las partes han considerado que lo mejor era esperar un poco más antes de un partido oficial.

El último partido del zaguero uruguayo fue el 25 de noviembre ante el Chelsea , encuentro que terminó en triunfo del equipo inglés por 3-0 y en el que Araujo fue expulsado . Las críticas recibidas le afectaron mucho y decidió parar unos días, pero ya volvió a entrenarse con sus compañeros después de las fiestas navideñas.

"Araujo está bien, quizá físicamente no está al cien por cien, pero está bien", dijo Flick este viernes en conferencia sobre el posible regreso del defensa. "Él es quién tiene que decidir lo rápido que quiere volver. Lo importante es que está de vuelta. Todos los compañeros le están apoyando . Se tomará el tiempo que necesite, pero está bien", agregó.

Araujo estuvo a lo largo de este tiempo realizando un viaje espiritual a Israel y también disfrutando de una desconexión en su tierra, en Uruguay, junto a su familia para dejar atrás el bajón anímico que sufrió.

El posible regreso de Ronald Araujo en el Barcelona

El diario Marca español informa que se está evaluando que regrese a un partido oficial en la Supercopa de España, pero no está claro todavía. La decisión se tomará en los próximos días antes de que el equipo viaje a Arabia.

En esa competencia, el Barça jugará ante el Athletic Club de Bilbao la semifinal y, en caso de ganar, se enfrentará en la final ante el ganador del Real Madrid y el Atlético de Madrid, integrantes de la otra semifinal.