El Observador / Fútbol Internacional / Ronald Araujo

Confirmado: pese a regresar a los entrenamientos, Ronald Araujo no fue convocado para el derbi de Barcelona

Ronald Araujo regresó de su licencia que solicitó al FC Barcelona por un bajón anímico, pero no fue convocado para el derbi ante el Espanyol

3 de enero 2026 - 14:12hs
Ronald Araujo volvió a entrenar en Barcelona tras su bajón anímico

Ronald Araujo volvió a entrenar en Barcelona tras su bajón anímico

Foto: EFE

Ronald Araujo quedó fuera de la lista de convocados del FC Barcelona y no estará presente en el partido contra el Espanyol por LaLiga española , luego de volver a los entrenamientos del equipo Culé tras estar varias semanas de baja por el bajón anímico que sufrió..

Se determinó esta decisión después de una reunión entre el jugador, el staff técnico encabezado por el alemán Hansi Flick y los médicos del club. Aunque se ha entrenado bien en estos primeros días después del receso por las fiestas, todas las partes han considerado que lo mejor era esperar un poco más antes de un partido oficial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/FCBarcelona_es/status/2007424561910817070&partner=&hide_thread=false

El último partido del zaguero uruguayo fue el 25 de noviembre ante el Chelsea, encuentro que terminó en triunfo del equipo inglés por 3-0 y en el que Araujo fue expulsado. Las críticas recibidas le afectaron mucho y decidió parar unos días, pero ya volvió a entrenarse con sus compañeros después de las fiestas navideñas.

Hansi Flick y Ronald Araujo
URUGUAYOS

La vuelta de Ronald Araujo en Barcelona: "la decisión depende de él", dijo su DT, Hansi Flick, en la previa del derbi de este sábado

Ronald Araujo volvió a entrenar en Barcelona tras su bajón anímico
ESPAÑA

La gran noticia para Barcelona y la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, a seis meses del Mundial 2026: Ronald Araujo regresó a España y volvió a entrenar

Araujo estuvo a lo largo de este tiempo realizando un viaje espiritual a Israel y también disfrutando de una desconexión en su tierra, en Uruguay, junto a su familia para dejar atrás el bajón anímico que sufrió.

El posible regreso de Ronald Araujo en el Barcelona

El diario Marca español informa que se está evaluando que regrese a un partido oficial en la Supercopa de España, pero no está claro todavía. La decisión se tomará en los próximos días antes de que el equipo viaje a Arabia.

En esa competencia, el Barça jugará ante el Athletic Club de Bilbao la semifinal y, en caso de ganar, se enfrentará en la final ante el ganador del Real Madrid y el Atlético de Madrid, integrantes de la otra semifinal.

Temas:

Ronald Araujo FC Barcelona Espanyol Hansi Flick

