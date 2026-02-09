Día Mundial de la Pizza: RODELÚ lanza un 2x1 solidario para donar alimentos en todo el país

Cada 9 de febrero, el Día Mundial de la Pizza invita a celebrar uno de los platos más populares del mundo. Este año, en Uruguay, la fecha vuelve a tener un fuerte componente solidario ya que RODELÚ realizará por segunda vez su acción “Pedís una, donás otra”, transformando las ventas en alimentos para el Banco de Alimentos de Uruguay.

La iniciativa se desarrollará durante toda la jornada de mañana en las 10 sucursales de RODELÚ —ubicadas en Montevideo, Salto, Paysandú y Punta del Este— y aplica tanto para consumo en el local como para retiro en mostrador. No incluye delivery.

El mecanismo es simple: por cada producto de pizzería que el cliente compre, RODELÚ dona automáticamente otro equivalente, sin costo extra. Al final del día, el total facturado en pizzas se convierte en alimentos básicos —harina, aceite, salsa de tomate y muzzarella— que luego son distribuidos por el Banco de Alimentos a merenderos y organizaciones sociales de todo el país.

“Es un 2x1 distinto: vos comés la pizza y nosotros donamos la otra”, resume Andrés Deagostini, uno de los directores de la pizzería. “No es una promoción tradicional, es un 2x1 solidario”, agrega.

De una acción local a una alianza nacional

La propuesta no es nueva. En 2025, RODELÚ realizó la primera edición de esta acción solidaria, que superó ampliamente las expectativas y permitió donar más de 4.200 kilos de alimentos, entregados directamente a merenderos cercanos a cada sucursal.

“Fue una experiencia muy fuerte. Nunca imaginé que íbamos a estar descargando camiones de comida”, recuerda Deagostini. Sin embargo, el crecimiento de la cadena y la magnitud de la donación llevaron este año a profesionalizar el proceso.

Con la apertura de nuevos locales y la expectativa de duplicar lo recaudado, RODELÚ decidió establecer un convenio con la Fundación Banco de Alimentos de Uruguay, que cuenta con un sistema de distribución ya consolidado. “Ellos tienen el canal, la logística y el alcance nacional. Nuestra donación va hacia el Banco y ellos se encargan de que llegue a donde más se necesita”, explica.

La meta para este año es ambiciosa: alcanzar los 8.000 kilos de alimentos donados en una sola jornada.

Alimentación y compromiso social

“Nosotros vivimos de vender comida, por eso entendemos que la alimentación es un tema central en el que tenemos que involucrarnos”, señala. “En un país con millones de habitantes, todavía hay personas que pasan hambre o comen poco. Como empresa grande de gastronomía, sentimos que tenemos que colaborar”, añade.

Además del foco en la alimentación, el grupo trabaja en acciones vinculadas a la salud mental, especialmente puertas adentro. En diciembre del año pasado, firmaron un convenio con una clínica especializada para brindar consultas psicológicas gratuitas a todos sus empleados, como parte de una política de cuidado integral del personal.

Cómo sumarse

Durante el 9 de febrero, todos los productos de pizzería están incluidos en la acción: pizzas, muzza, fainá, fainá con muzza, figazza, pizzetas, sándwiches de fainá, pizzas con gustos y tablas de pizza.

“Es un gesto cotidiano, como salir a comer pizza, que ese día puede ayudar a muchos”, concluye Deagostini.