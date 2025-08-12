Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / URUGUAYOS

Diego Forlán y la "espinita" que le quedó "tan cerca" a la selección uruguaya en el Mundial Sudáfrica 2010: "Ahí era sólo un partido"

El uruguayo repasó momentos de su carrera y dijo que “la historia del Atleti se asemeja a la garra charrúa”

12 de agosto 2025 - 7:44hs
Edinson Cavani y Diego Forlán cuando compartieron partidos en la selección uruguaya
Edinson Cavani y Diego Forlán cuando compartieron partidos en la selección uruguaya AFP

Diego Forlán, leyenda del Atlético de Madrid, expresó este lunes que hay “un gran cariño” de los aficionados del conjunto rojiblanco “con el uruguayo", recordó que “a todos los jugadores” de ese país les ha ido “muy bien” en el club y apuntó que la historia del Atleti “se asemeja a la garra charrúa”.

“Si miras las características del Cholo Simeone, siendo lo que era él como jugador también, es un entrenador muy aguerrido, muy similar a lo que estamos acostumbrados los uruguayos. Si vos vas a lo largo de la historia, a la cantidad de uruguayos que han pasado por el Atlético, a todos les ha ido muy bien”, dijo este lunes en una entrevista en ‘El Club de Uría’.

“Hay un gran cariño de los aficionados del Atleti con el uruguayo y sí podría decir que se asemeja muchísimo la historia del Atleti, de trabajar, luchar, sacrificarse, a la garra charrúa”, explicó.

Diego Forlán y su imagen en el carné de socios de Atlético de Madrid
Diego Forlán y su imagen en el carné de socios de Atlético de Madrid

Diego Forlán y su imagen en el carné de socios de Atlético de Madrid

Forlán marcó 96 goles en 198 partidos con el Atlético de Madrid, entre 2007 y 2011. En 2008-09 fue el único Bota de Oro de la historia del club al máximo goleador de las ligas europeas.

Diego Forlán y su imagen en el carné de socios de Atlético de Madrid
URUGUAYOS

Los recuerdos de Diego Forlán en Atlético de Madrid, el 'uruguayo, uruguayo' y "el cariño de la gente", al ser la imagen de su carné de socios; mirá el video

Maximiliano Cantera celebra el gol para Paysandú FC que se coronó campeón del Torneo Apertura de la Divisional C
FÚTBOL

Con un gol de Maximiliano Cantera, Paysandú FC fue campeón del Apertura de la Divisional C; Durazno FC, el equipo de Diego Forlán, fue vicecampeón

“Hice 32 goles y creo que entre 15 y 17 goles fueron desde fuera del área y muchos de zurda. Sí tenía esa habilidad, lo había trabajado muchísimo, de pegarle con las dos piernas. Un consejo que siempre me dio mi padre, sabiendo lo importante que era manejar los dos perfiles y lo pude disfrutar a lo largo de mi carrera”, valoró.

También fue campeón de la Liga Europa y la Supercopa continental de 2010. “Los recuerdos de Hamburgo (sede de la final de la Liga Europa ante el Fulham) me erizan la piel. El club venía de rachas muy negativas, momentos complicadas, muchos fichajes que no rendían, desilusiones con las temporadas, pasaban muchos entrenadores que no lograban los resultados…”, repasó.

0000902809.webp
Diego Forlán, celebrando el título de la Europa League con Atlético Madrid
Diego Forlán, celebrando el título de la Europa League con Atlético Madrid

“Había mucho malestar y la verdad que no era un buen momento entre la dirigencia, los aficionados y también el periodismo, entonces era como el ‘Pupas’ de España y no era el equipo grande que es ahora. Poco a poco, cuando llegamos esos jugadores por 2007 empezamos a ir cambiando eso lentamente, clasificando para la UEFA, luego para Champions, competimos y ganar la UEFA”, declaró en ‘El Club de Uría’.

“Hoy día es diferente, pero esa noche en Hamburgo fue el puntapié inicial que necesitaba el club para dar un giro de 180 grados y lo logramos”, abundó.

En aquellos tiempos formó delantera con el argentino Sergio ‘Kun’ Agüero. “Había muy buenos delanteros en todos los equipos, en el Chelsea, en el Juventus, en el Milan, en el Manchester United, en el City, en el Madrid, en el Barcelona, y creo que tanto el Kun como yo, las temporadas que estuvimos ahí, estuvimos entre el top 3 de delanteras con más goles. Nos adaptábamos mucho, nos complementábamos mucho, jugadores diferentes, con mucho gol y nos ayudaba jugar el uno con el otro”, afirmó.

Ahora, Forlán es la imagen de esta temporada del carné de socio del Atlético de Madrid. “Es un privilegio enorme y muy orgulloso de poder acompañar a los aficionados y estar en el carné de los atléticos esta temporada como todas esas leyendas. Muy agradecido”, destacó.

El recuerdo de Sudáfrica 2010

En el recuerdo de su carrera también está el Mundial 2010, cuando Uruguay llegó hasta las semifinales y él fue Balón de Oro del torneo.

“Ganar el Mundial, no lo sé, pero por lo menos haber estado en la final. Y ahí era sólo un partido. Nos queda la espinita de haber estado tan cerca de jugar una final de la Copa del Mundo”, dijo.

EFE

Temas:

Diego Forlán Forlán selección uruguaya Forlán en Sudáfrica 2010

Seguí leyendo

Las más leídas

Lionel Messi y Luis Suárez
URUGUAYOS

El ex Peñarol y ex Nacional que jugará en Deportivo LSM de Luis Suárez y Lionel Messi y que es baja en uno de los equipos revelación de la Copa AUF Uruguay

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

Diego Aguirre en la previa del partido Peñarol vs Flamengo
PEÑAROL

El recibimiento que tendrá Peñarol vs Racing: mirá la decisión que tomaron con los fuegos artificiales, tras las sanciones de Conmebol, y cuánto recaudarán por la venta de entradas

Darwin Núñez en Al Hilal
URUGUAYOS

Darwin Núñez ya saluda en árabe y tiene nuevo compañero de mates en Al Hilal; mirá el divertido video

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos