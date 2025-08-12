Dólar
Compra 38,75 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / COPA LIBERTADORES

¿Con sorpresas? El posible once de Racing para enfrentar a Peñarol en el Campeón del Siglo

Gustavo Costas piensa en el once de Racing para enfrentar a Peñarol por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores

12 de agosto 2025 - 10:32hs
Gustavo Costas

Gustavo Costas

Racing se mide ante Peñarol este martes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en el Campeón del Siglo y Gustavo Costas, el entrenador, planifica el equipo titular con algunas bajas por lesiones y con algunas pequeñas modificaciones.

La Academia viene de igualar 1-1 ante Boca Juniors el pasado sábado por la cuarta fecha del Torneo Clausura, un encuentro en donde fue ampliamente superior en el primer tiempo, pero que no pudo capitalizar esa superioridad en el marcador y no logró sostener el resultado en La Bombonera.

Peñarol buscará hacer sentir la localía del Campeón del Siglo y mantener esa ventaja en el historial ante la Academia: se enfrentaron en 11 oportunidades de los cuales en cuatro ocasiones se impuso el carbonero, en dos Racing y cinco fueron empates.

Racing
El posible once de Racing

El posible once de Racing

Con las bajas del uruguayo Gastón Martirena y Bruno Zuculini, Racing llega a Montevideo con algunas dudas en el once y con la presencia de Marcos Rojo en la lista de convocados y que estará presente en el banco de suplentes. El ex jugador de Boca Juniors está habilitado para jugar Copa Libertadores y Copa Argentina únicamente.

El curioso pedido a Marcos Rojo
COPA LIBERTADORES

El insólito pedido de los hinchas de Racing a Marcos Rojo en su llegada a Montevideo: mirá el video

el pronostico del tiempo para el partido penarol vs racing en el campeon del siglo este martes y la recomendacion del club carbonero a sus hinchas
COPA LIBERTADORES

El pronóstico del tiempo para el partido Peñarol vs Racing en el Campeón del Siglo este martes y la recomendación del club carbonero a sus hinchas

Cabe recordar que Peñarol llega a este encuentro con el pecho inflado tras la goleada por 3-0 a Nacional en el clásico por el Torneo Clausura y buscará trasladar ese buen momento al plano internacional.

El posible once de Racing para medirse ante Peñarol

Gustavo Costas reservó a varios jugadores titulares el fin de semana en La Bombonera pensando en este encuentro. Se daría el regreso en el arco de Gabriel Arias tras su lesión, y algunas dudas en el armado de la defensa.

El once sería de la siguiente manera: Gabriel Arias; Franco Pardo o Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.

Solari, luego de su buen ingreso ante Boca el fin de semana que además fue el autor del gol, podría ganarle la pulseada a Tomás Conechny, uno de los refuerzos en este mercado de pases y sin un rendimiento sobresaliente hasta el momento.

Temas:

Racing Peñarol Copa Libertadores

Seguí leyendo

Las más leídas

Leonardo Fernández celebra su gol para Peñarol 
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Peñarol vs Racing

Darwin Núñez en Al Hilal
URUGUAYOS

Darwin Núñez ya saluda en árabe y tiene nuevo compañero de mates en Al Hilal; mirá el divertido video

Maximiliano Silvera 
COPA LIBERTADORES

Los nuevos cambios que anunció Conmebol y que ya se aplicarán en el partido Peñarol vs Racing por Copa Libertadores

Diego Aguirre de Peñarol ante Vélez Sarsfield por Copa Libertadores
PEÑAROL

Un posteo de Diego Aguirre hizo explotar de alegría a los hinchas de Peñarol a un día de enfrentar a Racing por la Copa Libertadores

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos