¿Con sorpresas? El posible once de Racing para enfrentar a Peñarol en el Campeón del Siglo

Racing se mide ante Peñarol este martes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en el Campeón del Siglo y Gustavo Costas , el entrenador, planifica el equipo titular con algunas bajas por lesiones y con algunas pequeñas modificaciones.

La Academia viene de igualar 1-1 ante Boca Juniors el pasado sábado por la cuarta fecha del Torneo Clausura , un encuentro en donde fue ampliamente superior en el primer tiempo, pero que no pudo capitalizar esa superioridad en el marcador y no logró sostener el resultado en La Bombonera .

Peñarol buscará hacer sentir la localía del Campeón del Siglo y mantener esa ventaja en el historial ante la Academia: se enfrentaron en 11 oportunidades de los cuales en cuatro ocasiones se impuso el carbonero, en dos Racing y cinco fueron empates .

Con las bajas del uruguayo Gastón Martirena y Bruno Zuculini , Racing llega a Montevideo con algunas dudas en el once y con la presencia de Marcos Rojo en la lista de convocados y que estará presente en el banco de suplentes. El ex jugador de Boca Juniors está habilitado para jugar Copa Libertadores y Copa Argentina únicamente.

Cabe recordar que Peñarol llega a este encuentro con el pecho inflado tras la goleada por 3-0 a Nacional en el clásico por el Torneo Clausura y buscará trasladar ese buen momento al plano internacional.

El posible once de Racing para medirse ante Peñarol

Gustavo Costas reservó a varios jugadores titulares el fin de semana en La Bombonera pensando en este encuentro. Se daría el regreso en el arco de Gabriel Arias tras su lesión, y algunas dudas en el armado de la defensa.

El once sería de la siguiente manera: Gabriel Arias; Franco Pardo o Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.

Solari, luego de su buen ingreso ante Boca el fin de semana que además fue el autor del gol, podría ganarle la pulseada a Tomás Conechny, uno de los refuerzos en este mercado de pases y sin un rendimiento sobresaliente hasta el momento.