¿Con sorpresas? El posible once de Racing para enfrentar a Peñarol en el Campeón del Siglo

Racing se mide ante Peñarol este martes por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores en el Campeón del Siglo y Gustavo Costas, el entrenador, planifica el equipo titular con algunas bajas por lesiones y con algunas pequeñas modificaciones.
La Academia viene de igualar 1-1 ante Boca Juniors el pasado sábado por la cuarta fecha del Torneo Clausura, un encuentro en donde fue ampliamente superior en el primer tiempo, pero que no pudo capitalizar esa superioridad en el marcador y no logró sostener el resultado en La Bombonera.
Peñarol buscará hacer sentir la localía del Campeón del Siglo y mantener esa ventaja en el historial ante la Academia: se enfrentaron en 11 oportunidades de los cuales en cuatro ocasiones se impuso el carbonero, en dos Racing y cinco fueron empates.
Con las bajas del uruguayo Gastón Martirena y Bruno Zuculini, Racing llega a Montevideo con algunas dudas en el once y con la presencia de Marcos Rojo en la lista de convocados y que estará presente en el banco de suplentes. El ex jugador de Boca Juniors está habilitado para jugar Copa Libertadores y Copa Argentina únicamente.
Cabe recordar que Peñarol llega a este encuentro con el pecho inflado tras la goleada por 3-0 a Nacional en el clásico por el Torneo Clausura y buscará trasladar ese buen momento al plano internacional.
El posible once de Racing para medirse ante Peñarol
Gustavo Costas reservó a varios jugadores titulares el fin de semana en La Bombonera pensando en este encuentro. Se daría el regreso en el arco de Gabriel Arias tras su lesión, y algunas dudas en el armado de la defensa.
El once sería de la siguiente manera: Gabriel Arias; Franco Pardo o Marco Di Cesare, Santiago Sosa, Agustín García Basso; Facundo Mura, Juan Nardoni, Agustín Almendra, Gabriel Rojas; Santiago Solari, Adrián Martínez y Duván Vergara.
Solari, luego de su buen ingreso ante Boca el fin de semana que además fue el autor del gol, podría ganarle la pulseada a Tomás Conechny, uno de los refuerzos en este mercado de pases y sin un rendimiento sobresaliente hasta el momento.