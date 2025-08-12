"¿Quieres que saque al niño del estadio?": el incómodo momento de Emma Raducanu por un llanto que la molestaba en la tribuna de Cincinnati y su respuesta

El incómodo momento que protagonizó la tenista Emma Raducanu por el llanto de un niño en la tribuna de Cincinnati

La bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, sacó adelante este lunes un partido durísimo ante la británica Emma Raducanu y se enfrentará en octavos de final del WTA 1.000 de Cincinnati con la española Jessica Bouzas.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Sabalenka doblegó a Raducanu, número 39 del ránking, por 7-6(3), 4-6 y 7-6(5) después de tres horas y nueve minutos de vibrante y apasionante tenis bajo el sofocante calor de Cincinnati .

El encuentro estuvo marcado por un incómodo momento que llamó la atención y que se viralizó en las redes sociales, a raíz de la presencia de un niño que lloraba en la tribuna.

Emma Raducanu en el partido ante Aryna Sabalenka en el Cincinnati Open

En el tercer set, cuando estaba 3-4 abajo en el tanteador, Raducanu se preparaba para sacar cuando el llanto la desconcentró.

Incómoda, se dirigió a la jueza de línea y le reclamó: “Han sido como 10 minutos”.

La respuesta de la jueza fue contundente: “Es un niño. ¿Quieres que saque al niño del estadio?”.

Ante la pregunta, la tenista se encogió de hombros y en ese momento se escucharon en el público algunos comentarios que pedían que saquen al niño, a lo que Raducanu le respondió con un “sí”.

La jueza la señaló que iba a pedir que intervinieran con ese asunto, pero que el juego debía continuar.

MASON, OHIO - AUGUST 11: Aryna Sabalenka is congratulated by Emma Raducanu of Great Britain after match during the Cincinnati Open at Lindner Family Tennis Center on August 11, 2025 in Mason, Ohio. Matthew Stockman/Getty Images/AFP MATTHEW STOCKMAN / GETT Aryna Sabalenka y Emma Raducanu Foto: AFP

Raducanu mantuvo el servicio y empató 4-4, pero el set se lo terminó llevando Sabalenka, quien pasó de fase.

Tras el enfrentamiento, Raducanu fue ovacionada por el público al dejar la cancha.

“La he llevado más al límite que en Wimbledon, así que eso es un avance. Estoy muy orgullosa de eso, ella sacó y restó súper bien en los momentos importantes”, subrayó la británica

En tanto, Sabalenka destacó a su rival. "Ella es excelente jugadora y buena persona, estoy feliz de superar un partido de tres horas y diez minutos. Espero que mañana sea un día libre", dijo la vencedora.