COREA DEL SUR

Polémica por supuesto gesto racista del asistente de Gustavo Poyet en Corea del Sur, el argentino Mauricio Taricco

El argentino de 52 años dijo que se trataba de "un malentendido" y se ofreció a abandonar el club

26 de noviembre 2025 - 8:32hs
El exjugador argentino Mauricio Taricco, entrenador asistente del uruguayo Gustavo Poyet en Jeonbuk de Corea del Sur, se ha ofrecido a dimitir, luego de ser sancionado por un supuesto gesto racista hacia aun árbitro.

El antiguo defensa de equipos ingleses como Ipswich Town y Tottenham, que ocupa el puesto de asistente de Poyet en el banco del vigente campeón surcoreano Jeonbuk, fue sancionado con cinco partidos y una multa, luego de ser declarado culpable por la K-League de haber hecho un gesto de "ojos rasgados".

“Un malentendido”

El argentino de 52 años dijo que se trataba de "un malentendido" y se ofreció a abandonar el club.

"He vivido y trabajado en muchos países, con mucha gente, y nunca he tenido un problema relacionado con una cultura o raza", dijo Taricco en un comunicado publicado por el Jeonbuk el martes.

Endrick en el Estadio Centenario y un cartel contra el racismo en el fútbol
CONMEBOL

Conmebol vigilará redes sociales en tiempo real para combatir racismo, discursos de odio y abusos; mirá el sistema que aplicará en Copa Libertadores y Sudamericana

Jelena Ostapenko y Taylor Townsend
TENIS

Acusaciones de racismo, olor a marihuana y un brote de histeria: la primera semana del US Open arrancó al rojo vivo con todo tipo de incidentes

"Siempre he considerado eso una bendición. Pero ahora, pese a todas las explicaciones que he dado, el contexto, el significado cultural y la intención de mis acciones han sido ignorados, y he sido etiquetado de racista por las supuestas 'autoridades', basándose en un simple malentendido".

El Jeonbuk dijo haber investigado el incidente, y considera que no es razonable "verlo como un acto de discriminación racial".

Taricco fue expulsado por el árbitro Kim Woo-seong este mes, luego de que el argentino considerase que su club debería haber recibido un penal por una mano rival en el área.

Después, supuestamente gritó en español la palabra "racista" al árbitro, antes de poner sus dedos en los ojos y tirar hacia atrás.

El árbitro informó del gesto al comité disciplinario de la K League, que consideró que las acciones de Taricco "constituyen un comportamiento racista".

