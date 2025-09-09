Gobierno uruguayo condena los ataques de Israel a Catar e insiste en alcanzar "una solución negociada" en Gaza

El gobierno uruguayo emitió un comunicado en el que condena los ataques de Israel en la ciudad de Doha (Catar).

“El gobierno de Uruguay condena los ataques perpetrados por Israel en la ciudad de Doha y expresa su solidaridad con el gobierno y el pueblo catarí”, indica el comunicado emitido por Cancillería.

De acuerdo con el texto, este tipo de episodios “constituyen una violación flagrante del derecho internacional, de la soberanía y la seguridad de Catar, y agravian la ya deteriorada situación de seguridad en Oriente Medio”.

“Uruguay reitera su llamado urgente a no menoscabar los esfuerzos para alcanzar una solución negociada de fondo sobre la crisis en Gaza ”, finaliza el comunicado.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, posteó en sus redes sociales y asumió la responsabilidad.

“La acción de hoy contra los principales cabecillas terroristas de Hamás fue una operación totalmente independiente. Israel la inició, la llevó a cabo y asume toda la responsabilidad”, indicó Netanyahu en su cuenta de X.