Periodista turco fue detenido por la Justicia por dar una información falsa en el mercado de pases europeo

El periodista deportivo turco Burhan Can Terzi fue detenido el lunes en Estambul y posteriormente dejado en libertad, en el marco de una investigación de la Fiscalía General de Bakrköy por una presunta difusión pública de información engañosa.

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La investigación está vinculada a las informaciones publicadas por Terzi sobre un supuesto acuerdo entre el club de su país, Galatasaray , con el delantero de la selección de Alemania y Bayern Múnich, Jamal Musiala.

El periodista aseguró públicamente que el club turco había cerrado el fichaje del futbolista, una versión que fue desmentida por Galatasaray.

Desde el club también cuestionaron que las versiones sobre la eventual incorporación continuaran circulando a pesar del desmentido y advirtieron que su reiteración podía contribuir a desinformar a la opinión pública.

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Terzi, sin embargo, mantuvo su versión. El periodista defendió la confiabilidad de sus fuentes y aseguró que había recibido información de diferentes personas que apuntaba a una posible llegada de Musiala al actual equipo de Lucas Torreira.

Terzi explicó además que era consciente de que Galatasaray podía negar públicamente la operación. Pese a eso, sostuvo que continuaba confiando plenamente en la información recibida y llegó a poner su credibilidad como respaldo de lo publicado.

En el marco de la investigación, Terzi reveló que su fuente fue Oktay Ercan, empresario turco y propietario del club belga Westerlo.

Declaró ante la Policía y quedó en libertad

Las autoridades turcas trasladaron al periodista a dependencias policiales para que declarara como parte de las actuaciones dispuestas por la Fiscalía General de Bakrköy.

Luego de declarar, Terzi quedó en libertad. La actuación policial, por lo tanto, no supone una condena y el periodista no quedó detenido.