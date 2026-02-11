Edwuin Cetré no pasó la revisión médica con Boca Juniors y el pase está estancado: los detalles

Se estancó la llegada del delantero colombiano Edwuin Cetré a Boca Juniors . Pese a lograr un acuerdo en lo económico con el propio jugador y con Estudiantes de La Plata e Independiente Medellín , los clubes dueños de su pase, debido a que el futbolista no pasó los primeros exámenes médicos que le realizó de manera privada el Xeneize.

Cetré, que estuvo en la mira de Peñarol a principios del 2025, semanas atrás estuvo muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Athletico Paranaense de Brasil , pero no pasó la revisión médica por problemas en su rodilla y la operación cayó.

Tiempo después, Boca Juniors se metió en las negociaciones para fichar al delantero colombiano y, tras acordar las cifras con Estudiantes y DIM de Colombia, la institución Xeneize le realizó exámenes médicos privados y el pase se encuentra estancado por diferencias en los criterios médicos durante las primeras pruebas realizadas.

El pasado martes, Boca solicitó un informe médico sobre el futbolista, complementario a la revisión oficial que suele hacer antes del arribo de cada futbolista. Allí, el cuerpo médico de la institución advirtió anomalías en algunos resultados y procedió a informárselas a la dirigencia, comandada por el presidente Juan Román Riquelme .

Los pasos a seguir de Boca Juniors con Cetré

El pase aún no está caído y dependerá de si el conjunto de La Ribera decide arriesgarse a sabiendas de los inconvenientes que posee el futbolista desde lo físico, o si constatan que los mismos no son perjudiciales para la práctica deportiva de alto rendimiento y avanzan con la negociación.

El acuerdo entre Boca y Estudiantes por el 50% de la ficha de Cetré ya estaba cerrado desde el domingo, y únicamente restaba que el Xeneize le adquiera la mitad restante a Independiente de Medellín, algo que iba a confirmarse en las próximas horas.

No obstante, los colombianos habían incluido en la negociación un préstamo de un futbolista del Xeneize, algo que le parecía bien a Boca teniendo en cuenta que esta opción le permite liberar un cupo extraordinario para reforzar su plantel hasta el 10 de marzo e incorporar otro jugador en determinada posición.

Se concrete o no lo de Cetré, Boca intentará hacerse de dos plazas (o utilizar la que tiene por Rodrigo Battaglia hasta el jueves) e irá a por un mediocampista ofensivo y a por un centrodelantero.