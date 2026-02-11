Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ARGENTINA

Edwuin Cetré no pasó la revisión médica con Boca Juniors y el pase está estancado: los detalles

La llegada de Edwuin Cetré a Boca Juniors está estancada por que no pasó los exámenes médicos, al igual que con Athletico Paranaense semanas atrás

11 de febrero 2026 - 9:13hs
Edwuin Cetré celebrando un gol con Estudiantes

Edwuin Cetré celebrando un gol con Estudiantes

Se estancó la llegada del delantero colombiano Edwuin Cetré a Boca Juniors. Pese a lograr un acuerdo en lo económico con el propio jugador y con Estudiantes de La Plata e Independiente Medellín, los clubes dueños de su pase, debido a que el futbolista no pasó los primeros exámenes médicos que le realizó de manera privada el Xeneize.

Cetré, que estuvo en la mira de Peñarol a principios del 2025, semanas atrás estuvo muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Athletico Paranaense de Brasil, pero no pasó la revisión médica por problemas en su rodilla y la operación cayó.

Tiempo después, Boca Juniors se metió en las negociaciones para fichar al delantero colombiano y, tras acordar las cifras con Estudiantes y DIM de Colombia, la institución Xeneize le realizó exámenes médicos privados y el pase se encuentra estancado por diferencias en los criterios médicos durante las primeras pruebas realizadas.

Cetre
Estancado el pase de Cetré a Boca Juniors

Estancado el pase de Cetré a Boca Juniors

El pasado martes, Boca solicitó un informe médico sobre el futbolista, complementario a la revisión oficial que suele hacer antes del arribo de cada futbolista. Allí, el cuerpo médico de la institución advirtió anomalías en algunos resultados y procedió a informárselas a la dirigencia, comandada por el presidente Juan Román Riquelme.

boca juniors pregunto condiciones por un jugador que quisieron penarol y river plate: los detalles
ARGENTINA

Boca Juniors preguntó condiciones por un jugador que quisieron Peñarol y River Plate: los detalles

la decision de claudio ubeda, tecnico de boca juniors, con edinson cavani para el partido ante velez sarsfield de este domingo
ARGENTINA

La decisión de Claudio Úbeda, técnico de Boca Juniors, con Edinson Cavani para el partido ante Vélez Sarsfield de este domingo

Los pasos a seguir de Boca Juniors con Cetré

El pase aún no está caído y dependerá de si el conjunto de La Ribera decide arriesgarse a sabiendas de los inconvenientes que posee el futbolista desde lo físico, o si constatan que los mismos no son perjudiciales para la práctica deportiva de alto rendimiento y avanzan con la negociación.

El acuerdo entre Boca y Estudiantes por el 50% de la ficha de Cetré ya estaba cerrado desde el domingo, y únicamente restaba que el Xeneize le adquiera la mitad restante a Independiente de Medellín, algo que iba a confirmarse en las próximas horas.

No obstante, los colombianos habían incluido en la negociación un préstamo de un futbolista del Xeneize, algo que le parecía bien a Boca teniendo en cuenta que esta opción le permite liberar un cupo extraordinario para reforzar su plantel hasta el 10 de marzo e incorporar otro jugador en determinada posición.

Se concrete o no lo de Cetré, Boca intentará hacerse de dos plazas (o utilizar la que tiene por Rodrigo Battaglia hasta el jueves) e irá a por un mediocampista ofensivo y a por un centrodelantero.

Temas:

Boca Juniors Athlético Paranaense Estudiantes de La Plata Peñarol

Seguí leyendo

Las más leídas

El festejo de Peñarol con las gorras con dedicatoria a Maximiliano Silvera
FÚTBOL

Peñarol es el club uruguayo que lidera el ranking IFFHS a mucha distancia de Nacional; Paris Saint-Germain es el mejor

Jair, Walter Indio Olivera, Jorge Barrera, Juan Pedro Damiani, Ignacio Ruglio y Diego Aguirre en la cena de Río de Janeiro
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Una muy mala noticia para Peñarol: ya empezó su año electoral

Matías Arezo y Maximiliano Silvera cuando compartían equipo en Peñarol
PEÑAROL

Los números que sorprenden y en los que Matías Arezo es superior a Maximiliano Silvera en su pasaje por Peñarol

Leonardo Fernández de Peñarol ante Nacional 
FÚTBOL

Nacional vs Peñarol, el clásico del Torneo Apertura, ya tiene fecha y hora, y crece la expectativa

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos