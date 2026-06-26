Mejora gradual de la faena de vacunos e indicios de aumento en los precios del ganado

Tras un período muy tranquilo desde fines de mayo, al cierre de esta semana aparecieron señales positivas en el mercado de haciendas y en la próxima reunión de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG) , el lunes 29, debe interrumpirse la sucesión de leves bajas de precios por los vacunos que se han dado a lo largo de junio.

El ajuste de valores de exportación, que se han ubicado por debajo de los US$ 6.000 por tonelada en las últimas semanas para la carne vacuna, parece más vinculado a la composición de las ventas que a un cambio de situación en un mercado internacional que está muy sesgado: por la llegada a un tope en el cumplimiento del cupo en China para la exportación de Australia; a la cercanía de la llegada de Brasil a ese tope; y a que en Estados Unidos siguen apareciendo casos de mosca de la bichera y el desabastecimiento no tiene final a la vista.

De esa manera, el panorama para las exportaciones de Uruguay sigue luciendo muy despejado y favorable.

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Y los precios sobre el final de esta semana empezaron a reactivarse al tiempo que las entradas a planta empezaron a acortarse.

Novillos, vacas y vaquillonas

Algunas ventas de novillos se concretaron a US$ 5,65 por kilo, precios que no se alcanzaban al comienzo de la semana.

Las mejores vacas logran superar los US$ 5,30 por kilo en cuarta balanza.

Las vaquillonas se negocian entre US$ 5,40 y US$ 5,55 por kilo, con demanda desde la industria y de los corrales.

En tanto, por el lado del mercado de reposición, se mantiene una lógica de estabilidad.

Por un lado, hay una demanda muy activa de la exportación en pie y los corrales.

Por otro lado, la falta de lluvias y la poca luminosidad empiezan a generar problemas de oferta forrajera en los mejoramientos y las heladas generan también un problema de calidad de las pasturas que comienza a notarse levemente en la oferta.

Y el panorama es de pocas lluvias para el final de junio y comienzo de julio.

Fuera de fronteras se destaca la baja de precios del ganado en Australia ante el cumplimiento del cupo con China, la flojedad de los precios en Brasil ante una situación similar y con una oferta estacionalmente importante y la continuación del avance de la mosca de la bichera en el sur de Estados Unidos, que sigue complicando a esa ganadería.

Lo que pasa con la faena vacuna

La faena de junio va a ser similar a la del año pasado luego de una caída muy fuerte de la actividad en los primeros cinco meses del año que mantienen la faena en lo que va del año 17% por debajo de 2025, pero la de junio solo viene debajo 2%.

Una señal probablemente de que la oferta empieza a dejar atrás gradualmente los efectos de la sequía de 2023.

Un aumento de la oferta que si se mantiene el buen escenario externo no debe complicar a la firmeza de precios porque lo que manda en estos tiempos es una demanda desabastecida.