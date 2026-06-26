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Cómo estará el tiempo para el fin de semana y para la semana de vacaciones de julio: el pronóstico de Inumet

Las vacaciones de invierno para Inicial, Primaria, Secundaria y UTU serán del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio

26 de junio de 2026 16:15 hs
Archivo

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Foto: Leonardo Carreño.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) anunció cómo estará el tiempo para el fin de semana previo a las vacaciones de julio y también para los días siguientes.

El último fin de semana de julio inició este viernes 26 y se prolonga hasta el domingo 28 de junio. En tanto la Administración Nacional de la Educación Pública definió que las vacaciones de invierno 2026 para Inicial, Primaria, Secundaria y UTU serán del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio.

Este viernes "la jornada continuará fresca con cielo algo nuboso y las temperaturas irán den descenso hacia la noche", informó Meteorología. En Montevideo y el área metropolitana las temperatura máxima será de 15 °C.

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Pronóstico de Inumet para el viernes 26 de junio

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Para el sábado "se espera una mañana fría con heladas agrometeorológicas, nieblas y neblineas durante la madrugada y primeras horas del día" y para el resto de la jornada se espera un tiempo "fresco con cielo algo nuboso".

En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 18 °C a los 5 °C.

Pronóstico de Inumet para el sábado 27 de junio

Pronóstico de Inumet para el sábado 27 de junio

El último día del fin de semana "la nubosidad irá en aumento en el norte y noroeste", además "hay una alta probabilidad de lluvia durante la mañana y primeras horas de la tarde".

"En la zona sur y este la probabilidad de lluvias comienza al mediodía y se extiende hasta la tarde y noche. Estas precipitaciones pueden ir acompañadas de algunas rachas de viento en la costa y en la noche no se descartan tormentas en el este", informaron desde Inumet.

En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 14 °C a los 6 °C.

Pronóstico de Inumet para el domingo 28 de junioPronóstico de Inumet para el domingo 28 de junio

Pronóstico de Inumet para el domingo 28 de junioPronóstico de Inumet para el domingo 28 de junio

El lunes y martes, primeros días de la semana de vacaciones, "serán jornadas muy frías en la mañana y tenderán a fresca en la tarde, pero estarán libres de lluvias".

Para el miércoles "la nubosidad comenzará a aumentar y en la zona norte existe al posibilidad de algunas lluvias". Ya el jueves "esa probabilidad se traslada hacia el sur del país y habrá un marcado descenso de temperaturas en esta región", según el organismo.

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