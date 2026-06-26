Cómo estará el tiempo para el fin de semana y para la semana de vacaciones de julio: el pronóstico de Inumet

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) anunció cómo estará el tiempo para el fin de semana previo a las vacaciones de julio y también para los días siguientes.

El último fin de semana de julio inició este viernes 26 y se prolonga hasta el domingo 28 de junio. En tanto la Administración Nacional de la Educación Pública definió que las vacaciones de invierno 2026 para Inicial, Primaria, Secundaria y UTU serán del lunes 29 de junio al viernes 3 de julio .

Este viernes "la jornada continuará fresca con cielo algo nuboso y las temperaturas irán den descenso hacia la noche", informó Meteorología. En Montevideo y el área metropolitana las temperatura máxima será de 15 °C .

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Para el sábado "se espera una mañana fría con heladas agrometeorológicas , nieblas y neblineas durante la madrugada y primeras horas del día" y para el resto de la jornada se espera un tiempo "fresco con cielo algo nuboso" .

En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 18 °C a los 5 °C.

Pronóstico de Inumet para el sábado 27 de junio Redes sociales de Inumet

El último día del fin de semana "la nubosidad irá en aumento en el norte y noroeste", además "hay una alta probabilidad de lluvia durante la mañana y primeras horas de la tarde".

"En la zona sur y este la probabilidad de lluvias comienza al mediodía y se extiende hasta la tarde y noche. Estas precipitaciones pueden ir acompañadas de algunas rachas de viento en la costa y en la noche no se descartan tormentas en el este", informaron desde Inumet.

En Montevideo y el área metropolitana las temperaturas irán desde los 14 °C a los 6 °C.

Pronóstico de Inumet para el domingo 28 de junioPronóstico de Inumet para el domingo 28 de junio Redes sociales de Inumet

El lunes y martes, primeros días de la semana de vacaciones, "serán jornadas muy frías en la mañana y tenderán a fresca en la tarde, pero estarán libres de lluvias".

Para el miércoles "la nubosidad comenzará a aumentar y en la zona norte existe al posibilidad de algunas lluvias". Ya el jueves "esa probabilidad se traslada hacia el sur del país y habrá un marcado descenso de temperaturas en esta región", según el organismo.