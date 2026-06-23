Diez respuestas sobre la nueva "lista inteligente" y los precios de las frutas y verduras

La nueva Lista Inteligente de frutas y verduras , en este caso vigente hasta el lunes 6 de julio , está conformada por la espinaca como producto destacado y otros ocho rubros de la producción de la granja, entre ellos limón y mandarina , con una oferta en esos casos de tres kilos por $ 100 (ver más adelante).

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Considerando la actividad en la Unidad Agroalimentaria Metropolitana (UAM), informó el Observatorio Granjero al cierre del lunes 22 de junio, la semana comenzó con una similar afluencia de público comprador en comparación con la anterior, sin embargo, según comentarios de informantes calificados, hubo un enlentecimiento en la colocación de mercadería.

Por su parte, Martín Gutiérrez, director de La Feria de la UAM, desde la nave del Mercado Polivalente comentó a El Observador que “en estas semanas de junio se nota más lenta la demanda, asociado eso a las bajas temperaturas”.

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Sobre productos destacados, “la fruta mantiene los mismos precios y algunos productos incluso están en valores por debajo de meses anteriores”.

“Repuntan los precios de hortalizas de hoja, como acelga, lechugas, etcétera”, añadió.

“Próximos a las vacaciones de julio esperamos se reactiven las producciones de comida de olla y el consumo en general”, complementó.

Diez respuestas sobre la Lista Inteligente

1 ¿Cuántos son los productos de la canasta hortifrutícola que conforman cada Lista Inteligente?

Son nueve y es una selección de agroalimentos granjeros que considera tanto hortalizas como frutas.

2 ¿Cuáles son los productos que la integran en estos días?

Son espinaca, cebolla, coliflor, calabacín, limón, mandarina, maní, manzana y perejil.

3 ¿Qué vigencia tiene la Lista Inteligente?

Desde el martes 23 de junio al lunes 6 de julio. La lista se renueva cada 15 días. En cada anuncio algunos productos se mantienen en la lista, otros salen y hay nuevos ingresos. Hay, siempre, un rubro “destacado”.

4 ¿La compra de esos frutos y hortalizas hay que hacerla en algún sitio en concreto?

La promoción tiene como objetivo que los productos sean adquiridos en cualquier sitio y en todo el país, por ejemplo en locales del Mercado Polivalente de la UAM, en puestos del Mercado Agrícola Montevideo (MAM), en las ferias, en almacenes, en autoservicios y también en las grandes superficies.

Precios de frutas y verduras

5 ¿Qué precios de referencia, al consumidor, hay en estos momentos para esos productos?

Valores señalados este martes 23 de junio:

Calabacín $ 35 el kilo

Cebolla $ 39 el kilo

Coliflor $ 75 la unidad

Espinaca $ 35 el atado

Limón 3 kilos por $ 100

Mandarina 3 kilos por $ 100

Maní $ 150 el kilo

Manzana $ 55 el kilo

Perejil $ 60 el atado

Fuente: La Feria de la UAM – Mercado Polivalente

6 ¿Hay información sobre las propiedades de esos nueve rubros y consejos sobre cómo conservarlos del modo adecuado?

Sí, en este enlace se accede a esos consejos, haciendo click sobre cada foto de producto.

7 ¿De qué modo se define qué es la Lista Inteligente?

Es un conjunto de alimentos producidos en sistemas granjeros, en casos puntuales con aportes de la importación, cuyo consumo es recomendado por el Observatorio Granjero, emprendimiento ejecutado por un convenio entre la Dirección General de la Granja (Digegra) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y la UAM.

8 ¿Por qué conviene comprar esos productos?

Tienen una presencia abundante en el mercado –la mayoría son de producción estacional–; se los obtiene a un precio conveniente; el incremento en su ingesta es un beneficio de alta importancia dada la inclusión en la dieta de más porciones de alimentos sanos y nutritivos; y es un factor de apoyo a los productores, quienes dada una mayor demanda estarían colocando en forma más fluida sus productos, aspecto valioso sobre todo en rubros en los que se ha obtenido de las quintas mucho volumen y cuya comercialización es más dificultosa.

Subas y bajas de precios en la UAM

9 ¿Qué sucede en el mercado?

El señalado informe del boletín sobre precios mayoristas de referencia de frutas y hortalizas, elaborado por los técnicos del Observatorio Granjero, señaló:

Con respecto al último relevamiento de precios descendió tomate Cherry, morrón Amarillo y Rojo, zapallito, zucchini, pepino, perejil, acelga, albahaca, cebolla de verdeo y repollitos de Bruselas.

Por otro lado, se registraron aumentos en los valores de referencia de tomate Redondo y Perita de calidad superior, chauchas, espinaca, lechugas, cebolla y frutilla.

10 ¿Cuándo se volverá a renovar la Lista Inteligente?

El martes 7 de julio de 2026.