Así será el nuevo rascacielos que romperá todos los récords de altura y tocará el techo de Latinoamérica

México está cada vez más cerca de sumar un nuevo ícono arquitectónico en su historia de infraestructura: la Rise Tower .

Emplazada en la ciudad de Monterrey , la faraónica obra avanza con el objetivo de convertirse en el rascacielos más alto de América Latina .

Con una altura proyectada de 484 metros , superará a la Gran Torre Costanera de Santiago de Chile y a la Torre Obispado , también ubicada en Monterrey , para convertirse en el nuevo "techo" de la región.

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El proyecto contempla 94 pisos sobre el nivel del suelo y cinco subterráneos , aunque la cifra total asciende a 99 niveles. De los 484 metros de altura, 408 corresponderán a áreas habitables , mientras que los 76 restantes estarán conformados por una aguja arquitectónica que coronará la estructura.

Cuando finalice la obra, la Rise Tower no solo será el edificio más alto de México y Latinoamérica, sino que también se ubicará entre los rascacielos más altos del mundo y será el segundo más alto de todo el continente americano, solo por detrás del One World Trade Center de Nueva York.

El desarrollo se levanta junto al río Santa Catarina, entre las avenidas Constitución e Hidalgo, en una de las zonas de mayor crecimiento inmobiliario de Monterrey. Según el sitio oficial del proyecto, la torre fue concebida como un complejo de usos mixtos que combinará viviendas, oficinas, hotel de lujo, comercios, restaurantes, espacios culturales y un mirador panorámico.

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El edificio destinará 35 niveles a oficinas corporativas, 22 pisos a departamentos, 10 niveles a un hotel de lujo y contará con comercios, áreas gastronómicas y más de 4000 metros cuadrados de espacios verdes, además de unos 8000 metros cuadrados destinados a zonas de recreación y uso público.

Entre sus principales atractivos figuran un observatorio con vistas de 360 grados sobre Monterrey y la Sierra Madre Oriental, un restaurante panorámico y espacios para exposiciones culturales. El proyecto también prevé conexiones con el transporte público para facilitar el acceso al complejo.

risetower.mx

Las obras comenzaron en 2022 y avanzan por etapas. Durante la construcción fue necesario resolver desafíos de ingeniería vinculados con la cercanía del río Santa Catarina, lo que obligó a reforzar las tareas de cimentación antes de continuar con la estructura principal.

"La inauguración se proyecta para 2026, antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA”, declaró el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, instancia que no pudo ser efectivizada.

La obra recibió múltiples certificaciones internacionales en materia de sustentabilidad y eficiencia: LEED Silver, Green Globes, Building EQ y Well, otorgada por el International Well Building Institute.