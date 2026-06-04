"Fue todo en un segundo": empresario contó que sufrió un intento de robo en Pocitos

El empresario cofundador y CEO de Rotunda Store, Kevin Jakter , difundió en las últimas horas un breve posteo en redes sociales donde denunció un intento de robo en barrio Pocitos .

"Me acaban de querer robar el celular y quería contarles para que estén, no con miedo, pero sí más atentos ", comenzó diciendo el joven, quien en su cuenta personal cuenta con más de 32 mil seguidores.

Tras esto, detalló cómo ocurrió el intento de robo. Según contó, la situación se desencadenó mientras caminaba "súper tranquilo" por las calles del barrio Pocitos como cada día.

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"Agarré el celular, no me acuerdo para qué, y de repente siento que me lo quieren manotear. Fue todo en un segundo . Yo instintivamente, ni me di cuenta, hice fuerza y no pudo robármelo. La moto aceleró y siguió", relató.

De acuerdo con Jakter, la situación y el instante del intento de hurto lo dejaron con un shock "interesante".

Además de su experiencia, indicó que tanto un amigo como su cuñada notaron situaciones similares en las últimas horas. En este marco, el empresario invitó a cuidarse y pelear por un "Montevideo más seguro".

"La idea de este vídeo no es el miedo, sino el prevenir, el invitar a estar un poco más atentos, porque no hubo violencia física; solo quiso agarrarme el celular", señaló.