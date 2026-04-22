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"No veo la necesidad de ir a un cobro de patente", dijo Bergara tras polémica por regulación de monopatines

La circulación en monopatines se reguló en 2019, ante la llegada de empresas que ofrecían viajes de este tipo, pero su forma de fiscalización es dudosa, dadas las faltas de competencias para hacerlo

22 de abril de 2026 16:37 hs
Monopatines, imagen ilustrativa. Archivo

Monopatines, imagen ilustrativa. Archivo

AFP

El intendente de Montevideo, Mario Bergara, descartó que el gobierno departamental vaya a implementar el cobro de patente a los monopatines eléctricos que circulan por la ciudad.

"No veo la necesidad de ir a un cobro de patente", aseguró Bergara en una entrevista con Legítima Defensa de Caras y Caretas.

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Ante la consulta de si se podría implementar el cobro de patente a estos dispositivos, Bergara respondió que esto era una "posibilidad".

"Es una posibilidad, así como uno tiene patentadas las motos, poder patentar ahí. Pero solo con patentar no se resuelven los temas de seguridad", había dicho Bergara este martes.

Sin embargo, horas después el intendente descartó esa posibilidad.

20250912 El intendente Mario Bergara durante una conferencia de prensa donde anunció medidas financieras a corto plazo

Pese a esto, sí insistió en que el gobierno departamental está analizando junto al departamento de Movilidad regular la circulación de los monopatines, algo que, en realidad, ya está reglamentado a raíz de una normativa aprobada en 2019, tras la irrupción de varias empresas que ofrecían viajes de este tipo.

Sin embargo, la regulación cayó en un vacío legal, dado que los inspectores de tránsito no tienen forma de multar a una persona que no tenga libreta de conducir o de ir contra un vehículo que no esté matriculado.

La regulación vigente establece velocidades máximas de circulación, el uso de medidas de seguridad (como chaleco reflectivo, casco y luces), además de los lugares por donde deberían circular (calzada e infraestructura para bicicletas).

Pese a que la normativa está vigente, Bergara señaló en la rueda de prensa del martes —e insistió este miércoles en la entrevista con Legítima Defensa que el gobierno departamental va "camino a una regulación":

"Lo que hay que hacer es definir las exigencias de seguridad para evitar obviamente malas noticias desde ese punto de vista. Creo que todos los que andamos en el tránsito sentimos que el tema de los monopatines tiene un poco esa cosa endeble de falta de seguridad justamente que, obviamente, como intendencia tenemos que abordar. Pero recién lo empezamos a analizar", dijo.

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