Bueno para todos: colza, trigo y cebada suben de precio previo a la siembra

En plena decisión de cómo se distribuirá la siembra del área de invierno, el precio del trigo se afirmó y de forma indirecta mejoran las perspectivas para la cebada, a la vez que la colza, impulsada por los precios del aceite, volvió a superar los US$ 500 por tonelada en el mercado europeo y se afirma como una opción interesante para la próxima campaña.

El trigo encontró un piso por encima de los US$ 200 en la Bolsa de granos de Chicago. Esta semana confirmó un repunte de más de 1% en la primera posición y llevó el precio para diciembre hasta los US$ 228, el valor más alto en siete semanas.

Esta cotización mejora la perspectiva de la cebada cervecera de la próxima cosecha en Uruguay que, en el caso de Maltería Oriental, copia 100% el precio del trigo diciembre en Chicago.

Ambev anunciará esta semana su plan 2024; en 2023 también ofreció por la cebada el 100% de la referencia de Chicago.

En el mercado europeo el mercado reflejó con subas las previsiones cada vez más firmes de que la cosecha 2024/2025 sea menor a la anterior. Los precios reciben sostén adicional por un empeoramiento de las condiciones del trigo francés.

Otro factor alcista son las dificultades cada vez más extendidas que se reportan desde Rusia, con rumores de embarques demorados y disconformidad de los productores con los bajos precios que reciben por el grano.

La colza se vigorizó en el mercado europeo. Ganó unos 10 euros en la semana y cerró a 465 euros en la posición febrero 2024, unos US$ 504 la tonelada al tipo de cambio de este viernes con el soporte de un mercado de aceites con flechas hacia arriba.

Tras siete meses de descenso, el índice de precios de los alimentos de la FAO repuntó en marzo, impulsado principalmente por el aumento de 8% en los precios mundiales de los aceites vegetales: palma, soja, girasol y colza.

La soja ajustó con saldos dispares. Los contratos más cercanos cotizaron el viernes al alza por segunda ocasión en las últimas ocho ruedas de Chicago, sobre la base de compras técnicas por parte de los fondos de inversión. La posición julio cerró en US$ 439 por tonelada y no logró mantener el nivel de US$ 442,85 por tonelada registrado la semana pasada.

Sin embargo, la escasa demanda de exportaciones de Estados Unidos y el avance de la cosecha sudamericana con dos tercios de la soja brasileña ya levantada y las máquinas entrando a las chacras en Argentina con rendimientos que por encima de las expectativas en los primeros lotes cosechados, proporcionaron fundamentos bajistas que hicieron caer las posiciones más alejadas.

En Uruguay se ofrece entre US$ 402 y US$ 403 por tonelada de soja, un precio que sigue presionado por la cosecha estacional y aun con bajos volúmenes vendidos. Con nuevos pronósticos de lluvias para la próxima semana lo más importante ahora es aprovechar las ventanas de tiempo para que la cosecha se desarrolle de la mejor manera posible, con una estimación de producción de entre 3,3 y 3,4 millones de toneladas.

Los operadores de granos proponen por cebada maltera 2023/24 unos US$ 198 por tonelada, US$ 158 por maíz para exportación, US$ 190 por trigo de la próxima campaña y canola a US$ 432 por tonelada.

En los primeros cultivos cosechados de maíz de primera la productividad está por encima de los rendimientos de equilibrio, un dato clave para garantizar los márgenes y ganar competitividad con un cultivo que en Argentina está reduciendo sus expectativas de producción y se aleja de los 57 millones de toneladas proyectadas hace un mes.

En un nuevo recorte, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires redujo esta semana de 54 a 52 millones de toneladas su estimación sobre el volumen de la cosecha de maíz y no descartó nuevos ajustes por el impacto perjudicial de la chicharrita sobre los cultivos.

Esta semana se retomaron en Uruguay las actividades de cosecha de arroz después de las lluvias de las últimas dos semanas que provocaron pérdidas de entre 200 y 750 kilos por hectárea, con mayor impacto en las chacras del este del país.

El avance de cosecha hasta el miércoles era de 37% de las 148.629 hectáreas sembradas de acuerdo a los datos de la Asociación de Cultivadores de Arroz (ACA) con un notorio retraso respecto a la zafra pasada particularmente en la zona Este. En 2023, en plena sequía, se llevaba el 50% del área cosechada.

En el sur de Brasil el precio de la bolsa de arroz se mantuvo estable en el eje de US$ 19,60 esta semana.

