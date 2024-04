A un año de la sequía, ahora la lluvia complica la cosecha

Lluvias frecuentes e intensas están complicando la cosecha de los cultivos de verano en Uruguay y Argentina. Se mantienen las perspectivas de obtener altos rendimientos tanto en maíz como en soja, pero los agricultores ven achicarse las ventanas logísticas, tanto para la trilla como para preparar la siembra de invierno.

Al mismo tiempo, el mercado de granos cerró una semana con precios al alza, particularmente en el caso del trigo, que subió casi 10% en la posición diciembre al cabo de la semana: desde US$ 223 a US$ 244 por tonelada.

Blasina y Asociados

El trigo lleva siete días seguidos subiendo fuerte debido al clima seco en partes del sur de Rusia y del centro de Estados Unidos, además de heladas en partes de Europa que llevaron a la Comisión Europea a recortar su estimación de cosecha a un mínimo de cuatro años, hasta 120,2 millones de toneladas, subrayando una caída en el área después de que la siembra fuese interrumpida por lluvias.

Aunque estos precios no han tenido su correlato aun en las cotizaciones por trigo de la primera cosecha que se ofrecen en Uruguay, sí tienen un impacto directo en la cebada cervecera, que copia 100% el precio de Chicago.

Esto puede influir en las decisiones de siembra para la zafra de invierno, con una mejora del rendimiento de equilibrio por el cambio en los márgenes de rentabilidad desde los US$ 220 que se preveía en la planificación hasta la semana pasada a los casi US$ 245 actuales.

Con la fuerte suba del trigo en Uruguay se han fijado hasta 800 y 1.000 kilos por hectárea sin que haya una hectárea sembrada, con ventas que superan en 15% o 20% a las de la temporada pasada en estas fechas.

Atrasos en las chacras

Las demoras en la cosecha de verano impactan en las decisiones siembra de invierno, achicando la ventana ideal de siembra para la colza por ejemplo, un grano que también ha visto mejores precios en las últimas semanas y que en la última semana volvió a los US$ 500 por tonelada en Europa y US$ 443 en el mercado uruguayo.

El clima ha permitido muy poco avance en la cosecha de soja, entre el 5% y el 15% del área sembrada según distintas estimaciones del sector.

Se añade a eso que el grano se está levantando con humedad y la mayoría de los camiones deben pasar por plantas de secado antes ir a puerto, lo que presiona el sistema logístico.

Hasta ahora no se ven problemas de calidad, más allá de casos puntuales.

Las dos primeras semanas de mayo serán claves para completar la trilla y preparar los campos para una siembra de invierno en la que la superficie de siembra de cebada podría subir ligeramente, la de trigo se mantendría y la de colza se achicaría.

Firmeza en el precio de la soja

La soja mostró una firmeza mayor a la de semanas anteriores por la baja del dólar en el mercado brasileño durante la semana y la preocupación por el retraso de la cosecha en Argentina.

En la posición julio subió 1% en la semana, desde US$ 428 a US$ 432 por tonelada en la Bolsa de Chicago. La soja de la cosecha 2025 subió incluso un poco más, de US$ 434 a US$ 439. Las referencias locales para la soja 2024 se sitúan entre US$ 403 y US$ 405/ ton.

Blasina y Asociados

El maíz avanzó de US$ 174 a US$ 177 en la semana, presionado por la posibilidad de una cosecha menor a la esperada en Argentina y la buena demanda de exportaciones en Estados Unidos. En Uruguay, las dificultades logísticas hicieron subir los precios un escalón hasta los US$ 175 por tonelada en el mercado interno y se mantiene en US$ 158 para exportación.

El arroz en Brasil cierra la semana sobre US$ 20,65 por bolsa superar un muy leve impacto bajista de la cosecha que al igual que en Uruguay viene con retraso en Rio Grande do Sul: el Uruguay alcanzó el 76% de las algo menos de 149 hectáreas plantadas mientras que en estado gaúcho se llegó hasta este viernes al 70% de las 900 mil hectáreas con un rendimiento propio de 8.325 por hectárea.