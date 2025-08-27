Dólar
La lista de convocados de Peñarol de Diego Aguirre para el debut ante Río Negro de San José por la Copa AUF Uruguay de hoy con varias novedades y ausencias

27 de agosto 2025 - 13:36hs
Festejo de los jugadores de Peñarol

Festejo de los jugadores de Peñarol

Foto: Inés Guimaraens

Peñarol ya viajó a San José para enfrentar a Río Negro, que perdió el pasado 3 de agosto la final de la Copa Nacional de Clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) ante Universitario de Salto, en lo que será su debut de la Copa AUF Uruguay en el Estadio Casto Martínez Laguarda de la capital maragata. Por su parte, Diego Aguirre dio la lista de convocados con bajas importantes y varios juveniles.

Los carboneros tienen la mira puesta en el Campeonato Uruguayo, luego de haber quedado por el camino en la Copa Libertadores de América ante Racing de Avellaneda.

Las ausencias y las novedades de Diego Aguirre en su lista

Diego Aguirre y Peñarol dieron a conocer la lista de viajeros a la hora 13.15 de este miércoles.

Ignacio Sosa 
PEÑAROL

Bruno Fitipaldo de la selección uruguaya de básquetbol ante Estados Unidos por la AmeriCup
AMERICUP

El partido contra Río Negro de San José se jugará a las 20.30.

Entre los titulares habituales, solo tres jugadores viajaron a San José: Emanuel Gularte, Javier Méndez y Eric Remedi.

Los demás, se quedaron todos en Montevideo.

A su vez, hay nombres nuevos en la lista de Diego Aguirre. Allí aparecen, entre otros, algunos juveniles como Brian Barboza, Kevin Rodríguez, Lorenzo Couture, Julio Daguer, Mateo Ureta, Estevan Pereira y Brandon Álvarez.

Entre los jóvenes ya más conocidos que viajaron aparecen Leandro Umpiérrez, Juan Rodríguez, el arquero suplente Kevin Morgan y el delantero Stiven Mulhethaler.

Esta es la lista de Diego Aguirre:

Peñarol Diego Aguirre OFI Copa AUF Uruguay

