La lista de convocados de Peñarol de Diego Aguirre para el debut ante Río Negro de San José por la Copa AUF Uruguay de hoy con varias novedades y ausencias

Festejo de los jugadores de Peñarol

Peñarol ya viajó a San José para enfrentar a Río Negro, que perdió el pasado 3 de agosto la final de la Copa Nacional de Clubes de la Organización del Fútbol del Interior (OFI) ante Universitario de Salto, en lo que será su debut de la Copa AUF Uruguay en el Estadio Casto Martínez Laguarda de la capital maragata. Por su parte, Diego Aguirre dio la lista de convocados con bajas importantes y varios juveniles.

Los carboneros tienen la mira puesta en el Campeonato Uruguayo, luego de haber quedado por el camino en la Copa Libertadores de América ante Racing de Avellaneda.

En ese contexto, buscan ganar el Torneo Clausura y también la Tabla Anual, y este domingo a la hora 18, tienen un duro compromiso ante Racing por la quinta fecha del certamen.

Diego Aguirre y Peñarol dieron a conocer la lista de viajeros a la hora 13.15 de este miércoles.

El partido contra Río Negro de San José se jugará a las 20.30.

Entre los titulares habituales, solo tres jugadores viajaron a San José: Emanuel Gularte, Javier Méndez y Eric Remedi.

Los demás, se quedaron todos en Montevideo.

A su vez, hay nombres nuevos en la lista de Diego Aguirre. Allí aparecen, entre otros, algunos juveniles como Brian Barboza, Kevin Rodríguez, Lorenzo Couture, Julio Daguer, Mateo Ureta, Estevan Pereira y Brandon Álvarez.

Entre los jóvenes ya más conocidos que viajaron aparecen Leandro Umpiérrez, Juan Rodríguez, el arquero suplente Kevin Morgan y el delantero Stiven Mulhethaler.

Esta es la lista de Diego Aguirre: