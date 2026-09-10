El edil del Partido Nacional de Montevideo, Nicolás Botana, retomó una iniciativa presentada en 2023 por el edil colorado Matías Barreto que plantea establecer sectores libres de humo en todas las playas de Montevideo. Según el proyecto de decreto departamental, las áreas deberán estar correctamente señalizadas con cartelería dispuesta por la Intendencia de Montevideo (IM) para distinguir dónde se puede fumar, y dónde no.
Edil blanco retoma proyecto que propone crear áreas libres de humo en playas de Montevideo
La iniciativa presentada propone crear áreas libres de humo en las playas montevideanas y plantea colocar recipientes específicos de residuos para las áreas dónde sí se permita fumar