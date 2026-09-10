Edil blanco retoma proyecto que propone crear áreas libres de humo en playas de Montevideo

El edil del Partido Nacional de Montevideo, Nicolás Botana, retomó una iniciativa presentada en 2023 por el edil colorado Matías Barreto que plantea establecer sectores libres de humo en todas las playas de Montevideo. Según el proyecto de decreto departamental, las áreas deberán estar correctamente señalizadas con cartelería dispuesta por la Intendencia de Montevideo (IM) para distinguir dónde se puede fumar, y dónde no.

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Botana confirmó a El Observador que el proyecto establece que en esas áreas se exhorte a los usuarios a no fumar tabaco ni consumir cannabis, pero planteó que "no es una prohibición a fumar" sino un "tema de convivencia" en estos espacios públicos. Además, el edil blanco agregó que "Uruguay ya hizo un camino largo" en regulación de áreas habilitadas para fumar y que "no está bueno que se te fume al lado" en la playa.

El proyecto contempla, además, medidas para las zonas donde sí esté permitido fumar. Allí deberán colocarse recipientes específicos para que quienes consuman depositen filtros, colillas y otros residuos vinculados al consumo.