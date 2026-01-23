Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / MERCADO DE PASES

Un nuevo uruguayo en Europa: Lucas Sanseviero es nuevo jugador del Valladolid de España

Lucas Sanseviero viene de jugar las últimas dos temporadas en Danubio, club en el que anotó seis goles y 17 asistencias en 68 partidos

23 de enero 2026 - 10:34hs
Lucas Sanseviero con la camiseta del Valladolid

Lucas Sanseviero con la camiseta del Valladolid

El Real Valladolid de la Segunda división de España confirmó la contratación del uruguayo Lucas Sanseviero, que tendrá su primera experiencia en Europa tras terminar su contrato en Danubio.

"Lucas Sanseviero refuerza el ataque", anunció el Valladolid en sus redes sociales, junto a un video en el que se puede ver al jugador montando un caballo con vestimenta del equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realvalladolid/status/2014629288218067377?s=20&partner=&hide_thread=false

El extremo de 25 años firmó un contrato de seis meses con el club español, que tuvo como DT a Guillermo Almada a principio de temporada (antes de su salida al Oviedo), y que actualmente está en el puesto 12 de LaLiga 2, a 7 puntos de la zona de playoffs y a 5 del descenso.

Sanseviero ya tuvo su primer entrenamiento con el club, realizado en su estadio José Zorrilla. Las redes de Valladolid mostraron la sorpresa del uruguayo al conocer el recinto, al que calificó como "tremendo".

el campeon del mundo sub 20 con uruguay, andres ferrari, fue presentado con un espectacular coche de la firma italiana homonima en su nuevo club de espana; mira el video
URUGUAYOS

El campeón del mundo sub 20 con Uruguay, Andrés Ferrari, fue presentado con un espectacular coche de la firma italiana homónima en su nuevo club de España; mirá el video

Mauro Méndez celebra su gol con Banfield
ARGENTINA

El primer gol del 2026 en la Liga Argentina fue uruguayo: mirá el cabezazo de Mauro Méndez para el empate de Banfield con Huracán

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/realvalladolid/status/2014640576834990275?s=20&partner=&hide_thread=false

Sanseviero viene de jugar las últimas dos temporadas en Danubio, club en el que anotó seis goles y 17 asistencias en 68 partidos. Tuvo una destacada actuación en el 2025, en la que jugó 36 encuentros y aportó cinco tantos y diez pases de gol.

El extremo fue formado en Nacional, club en el que no llegó a jugar en Primera. Debutó a principios de 2022 en Central Español y en 2023 pasó a Uruguay Montevideo, club en el que tuvo su mejor registro goleador con siete tantos en 31 partidos.

Temas:

uruguayo Lucas Sanseviero Europa Valladolid España

Seguí leyendo

Las más leídas

Baltasar Barcia
COPA DE LA LIGA AUF

Nacional 1 (1)-1 (3) Progreso por Copa de la Liga AUF: con un Andrés Mehring enorme en los penales, al Gaucho pasó a la final

Tribuna alta de la Obdulio Varela del Parque Viera
TEMPORADA 2026

Top tres de clubes con mayores deudas para iniciar la temporada 2026: Wanderers, Peñarol y Cerro

Maximiliano Gómez de Nacional ante Maximiliano Olivera de Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya
TEMPORADA 2026

El clásico Nacional vs Peñarol de la Supercopa Uruguaya 2026 tiene fecha, horario tentativo y los hinchas compartirán la tribuna Olímpica

Eduardo Darias
PEÑAROL

Eduardo Darias no jugó en Peñarol contra Colo Colo por una inflamación en la rodilla: se espera su evolución para el clásico

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos