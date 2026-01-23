Un nuevo uruguayo en Europa: Lucas Sanseviero es nuevo jugador del Valladolid de España

El Real Valladolid de la Segunda división de España confirmó la contratación del uruguayo Lucas Sanseviero , que tendrá su primera experiencia en Europa tras terminar su contrato en Danubio.

"Lucas Sanseviero refuerza el ataque" , anunció el Valladolid en sus redes sociales, junto a un video en el que se puede ver al jugador montando un caballo con vestimenta del equipo.

El extremo de 25 años firmó un contrato de seis meses con el club español , que tuvo como DT a Guillermo Almada a principio de temporada (antes de su salida al Oviedo), y que actualmente está en el puesto 12 de LaLiga 2, a 7 puntos de la zona de playoffs y a 5 del descenso.

Sanseviero ya tuvo su primer entrenamiento con el club , realizado en su estadio José Zorrilla. Las redes de Valladolid mostraron la sorpresa del uruguayo al conocer el recinto, al que calificó como "tremendo".

ARGENTINA El primer gol del 2026 en la Liga Argentina fue uruguayo: mirá el cabezazo de Mauro Méndez para el empate de Banfield con Huracán

URUGUAYOS El campeón del mundo sub 20 con Uruguay, Andrés Ferrari, fue presentado con un espectacular coche de la firma italiana homónima en su nuevo club de España; mirá el video

Sanseviero viene de jugar las últimas dos temporadas en Danubio, club en el que anotó seis goles y 17 asistencias en 68 partidos. Tuvo una destacada actuación en el 2025, en la que jugó 36 encuentros y aportó cinco tantos y diez pases de gol.

El extremo fue formado en Nacional, club en el que no llegó a jugar en Primera. Debutó a principios de 2022 en Central Español y en 2023 pasó a Uruguay Montevideo, club en el que tuvo su mejor registro goleador con siete tantos en 31 partidos.